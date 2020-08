Bollettino coronavirus Italia 11 agosto/ Dati Ministero Salute: contagi in netto calo

+259 casi positivi registrati nella giornata di lunedì nel bollettino coronavirus Italia, contagi in netto calo rispetto ai giorni precedenti. In attesa dei dati aggiornati ad oggi, martedì 11 agosto 2020, c’è da mettere in risalto il ribasso di infettati sul territorio nostrano: -204 rispetto a domenica, per un bilancio totale di 250.825 casi positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Tre le regioni senza nuovi contagi (Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata), mentre c’è da registrare un incremento importante per Emilia Romagna, Lazio e Sicilia. Purtroppo c’è da registrare un lieve aumento di morti: +4 vittime, conto totale di 35.209 decessi. Annotato un aumento di ricoverati in terapia intensiva (+1) e negli altri reparti Covid (+16), e anche di persone in isolamento domiciliare (+88). Buone notizie infine dal fronte dei guariti: +150, totale di 202.248 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

«I numeri inducono a un cauto ottimismo, ma ricordiamo che i decessi si contano 3-4 settimane dopo i contagi», ha precisato il virologo Fabrizio Pregliasco, come riporta La Stampa. Vietato abbassare la guardia e cantar vittoria troppo presto, soprattutto considerando i numerosi focolai registrati in tutto il Paese. Come evidenziato dal quotidiano torinese, negli ultimi due giorni sono stati annotati 54 casi positivi dal rientro dalle vacanze in Grecia, Malta, Spagna e Croazia. Importante focolaio registrato anche a Vercelli, ribattezzato il “focolaio del meregue”: involontario protagonista un imprenditore di Santo Domingo, che non avrebbe rispettato la quarantena dopo aver saputo di essere risultato positivo al Covid-19. I contagi di Vercelli sono schizzati dunque a quota 38, «quasi tutti frequentatori dei due locali da ballo dominicani della zona». Per quanto riguarda il vaccino della ReiThera (azienda biotecnologica di Castel Romano), sono state registrate 3 mila candidature di volontari pronti a sperimentare il vaccino senza alcun compenso.

