Bollettino coronavirus Italia 11 luglio/ Min. Salute: in calo dato dei ricoverati

Appuntamento attorno alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus dell’Italia di oggi, sabato 11 luglio 2020, con i dati aggiornati resi noti dal Ministero della Salute. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stato registrata una nuova crescita della curva epidemia: +276 casi positivi per un totale di 242.639 contagiati dall’inizio dell’epidemia. Un aumento evidente, considerando che giovedì erano stati annotati 229 casi e mercoledì 193 casi. La Regione più colpita dal Covid-19 è ancora la Lombardia, che registra metà dei casi positivi totali in Italia. Quattro le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Il numero dei nuovi decessi è rimasto stabile, 12 come giovedì (-3 rispetto a mercoledì): conto totale di 34.938 vittime dall’inizio dell’epidemia. I nuovi morti sono stati registrati in Lombardia (6), Piemonte (2), Veneto (2), Toscana (1) e Lazio (1). Arrivano delle ottime notizie dalla situazione negli ospedali: -4 ricoverati in terapia intensiva (65) e -27 ricoverati negli altri reparti Covid (844). 12.519 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

Questa, invece, la situazione all’Istituto Spallanzani di Roma: «In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 80 pazienti. Di questi, 50 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2 e 30 sono sottoposti ad indagini. 4 pazienti necessitano di terapia intensiva, i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 515».

Delle buone notizie arrivano dal fronte vaccino: secondo il ministro della Salute Roberto Speranza l’Italia avrà le sue prime dosi entro la fine dell’anno. Intervistato da Il Foglio, l’esponente LeU ha aggiunto: «Sarà obbligatorio? Non partirei dall’obbligatorietà: quella che stiamo vivendo è la stagione della persuasione e credo che si debba andare avanti in questa direzione».

