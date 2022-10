Bollettino Coronavirus Italia 11 ottobre/ Dati Ministero della Salute: +15.089 casi

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA DI IERI

Come ogni giorno, il bollettino Coronavirus Italia verrà pubblicato nel pomeriggio dal Ministero della Salute. In attesa dei dati aggiornati ad oggi, 11 ottobre 2022, andiamo a vedere il bollettino Coronavirus Italia di ieri, 10 ottobre 2022. I dati sulla pandemia aggiornati a ieri ci dicono che sono stati registrati 15.089 nuovi contagiati su 83.426 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Dunque il tasso di positività è del 18,1%, in netto calo rispetto al giorno precedente, domenica, quando era del 20,2%.

Il bollettino Coronavirus Italia del 10 ottobre parla di 51 nuovi decessi, che portano il totale a 177.570 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. Attualmente positive sono 4.464 persone in meno rispetto al giorno precedente, mentre continua a salire il numero di ricoverati: +5 pazienti in terapia intensiva (totale 216) e +288 pazienti nei reparti ordinari (totale 5.987). Sono 497.224 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, PARLA BURIONI

Da Fabio Fazio, a Che Tempo che Fa, il professor Roberto Burioni ha annunciato di essere positivo al Covid e ha parlato proprio dell’importanza del vaccino e della quarta dose, nonostante adesso la situazione sia differente, viste le tante varianti: “Dobbiamo prendere atto di una cosa, lo scenario è completamente cambiato da quello dello scorso anno con l’arrivo della variante Omicron 1 e 2 prima e poi la variante Omicron 5 poi. Il vaccino non ha più una grande efficacia nel proteggere dall’infezione, mentre lo aveva fino alla variante Delta”.

Nonostante questo, secondo il virologo bisognerebbe vaccinarsi per avere una protezione ulteriore: “Il vaccino è però ancora molto efficace nell’evitare conseguenze molto gravi. Abbiamo un virus contagiosissimo e quindi dobbiamo proteggerci”, ha spiegato. Lo stesso esperto ha affermato: “Il vaccino fa sì che io possa essere qui a casa mia, in collegamento tv, e non in ospedale, anche se ho febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White. Tutto sommato è una malattia non particolarmente grave. Io ho fatto la settimana scorsa la quarta dose, penso che questo sia stato importante per far sì che la malattia non sia grave”.











