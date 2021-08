Bollettino Coronavirus Italia 12 agosto/ Dati Min. Salute: tasso di positività +0,7%

Si rinnova anche in data odierna, giovedì 12 agosto 2021, l’appuntamento con il tradizionale bollettino Coronavirus Italia, strumento che, per mezzo dei dati raccolti e forniti dal Ministero della Salute, consente di disporre di una fotografia puntuale e aggiornata circa la situazione pandemica attuale nel nostro Paese, con particolare riferimento al numero di nuovi casi rilevati e alla pressione esercitata sul tessuto ospedaliero, fin qui ancora distante dai livelli di guardia, ma comunque aumentata rispetto a qualche settimana fa.

In attesa di conoscere il rapporto odierno, che sarà diramato, come di consueto, nella seconda parte del pomeriggio, diamo uno sguardo alle statistiche di ieri, che rivelano che nel Belpaese, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati individuati 6.968 contagiati, con 230.039 tamponi eseguiti (tra molecolari e antigenici). Pertanto, si è assistito a una crescita di 0,7 punti percentuali del tasso di positività, giunto al 3%. Sono stati invece 31 i morti e 4.450 i guariti, mentre nei nosocomi si sono registrati 15 nuovi ingressi nelle terapie intensive e 68 negli altri reparti ospedalieri. Gli attualmente positivi nello Stivale sono 118.761, di cui 115.476 in isolamento domiciliare.

CORONAVIRUS ITALIA, ZANGRILLO: “ISTITUIRE CABINA DI REGIA GOVERNATIVA”

Se i dati del nuovo bollettino Coronavirus Italia si conosceranno soltanto più tardi, è già possibile invece leggere le dichiarazioni rilasciate dal professor Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, ai microfoni de “Il Corriere della Sera”, il quale ha sottolineato che al Pronto Soccorso “si sta presentando un numero maggiore di positivi che, però, nella maggior parte dei casi possono essere subito mandati a casa. I ricoveri riguardano chi non si è vaccinato. Ma non voglio ripetere cose ormai risapute e dette da altri”.

Successivamente, l’esperto ha proposto “una cabina di regia governativa che, nel rispetto dell’autonomia delle Regioni, fissi obiettivi e metta risorse per tornare a seguire chi sta davvero male”, in quanto “l’interesse va spostato dai malati Covid agli altri. È come se fossimo su una nave la cui rotta piano piano va modificata. Il rischio altrimenti è di finire nelle secche per inseguire solo i malati Covid. Il ritorno alla realtà a settembre proporrà ben altro, ossia il riacutizzarsi delle patologie croniche”.

