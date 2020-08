Bollettino coronavirus Italia 12 agosto/ Dati Ministero Salute: nuovi casi in rialzo

Bollettino coronavirus Italia, massima allerta per il rialzo di casi positivi. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 412 nuovi contagiati, in rialzo rispetto ai dati di lunedì: il bilancio è così salito a 251.237 infettati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Due le regioni senza casi positivi, Valle d’Aosta e Molise, mentre c’è da annotare un’importante crescita in Sicilia, Lombardia e Veneto. Sono stati 6, invece, i nuovi decessi, che nel complesso arrivano a 35.215 vittime. In rialzo anche i casi attivi, riporta il Ministero della Salute: +193 attualmente malati, conto totale di 13.561 unità. Aumentano anche i ricoverati negli ospedali italiani: +3 ricoverati in terapia intensiva (49) e +22 ricoverati negli altri reparti Covid (801). Da mettere in risalto inoltre il rialzo di persone in isolamento domiciliare, +168 rispetto a lunedì per un totale di 12.711. Infine, +213 tra dimessi e guariti (202.461).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, torniamo sull’allerta per i nuovi casi positivi, in particolare per i contagi dall’estero. Come spiegato da Repubblica, le Regioni si stanno muovendo per prevenire eventuali nuovi focolai: prevista quarantena obbligatoria o tamponi, a seconda dalla regione, per chi rientra da Spagna, Grecia, Malta ma non solo. In Lombardia si sta valutando di rendere obbligatorio il tampone per chi arriva dall’estero, mentre il Lazio ha messo il piede sull’acceleratore per l’introduzione dei test rapidi. Una delle regioni più colpite negli ultimi giorni è la Sicilia, alle prese con un’altra emergenza, ovvero i continui sbarchi di migranti: il presidente Nello Musumeci firmerà un’ordinanza per obbligare a fare il tampone a chiunque arrivi da Grecia, malta e Spagna. A Pozzallo, invece, è previsto l’arrivo dell’esercito per presidiare l’hotspot locale: ricordiamo che negli ultimi giorni è stata registrata la fuga di 15 migranti, mentre 73 ospiti sono risultati positivi al Covid-19.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 11 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA