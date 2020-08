Bollettino coronavirus Italia 13 agosto/ Dati Ministero Salute: contagi in crescita

C’è il timore di una nuova esponenziale crescita di casi positivi dopo i dati degli ultimi giorni e non è possibile escludere nuovi lockdown nel prossimo futuro secondo Agostino Miozzo del Cts. Il bollettino coronavirus dell’Italia di ieri, 12 agosto 2020, ha riportato 481 nuovi contagiati, in deciso rialzo rispetto ai dati di martedì (412). 251.713 le persone che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Tre le regioni senza nuovi infettati (Valle d’Aosta, Molise e Basilicata) più la Provincia Autonoma di Trento. Il bollettino del Ministero della Salute ha inoltre segnalato un aumento di decessi: +10 rispetto a martedì (+6), totale di 35.225 vittime di coronavirus. +236 le persone guarite rispetto a martedì, totale di 202.697 unità, mentre c’è da registrare un rialzo di ricoverati in terapia intensiva: +4 per un totale di 53. In calo, invece, le persone ricoverate negli altri reparti Covid: -22 per un totale di 779.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

Come vi abbiamo raccontato, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede nuove disposizioni per chi rientra dall’estero. Obbligo di tampone in Italia entro 48 ore per chi arriva da Croazia, Malta, Spagna e Grecia, mentre resta la quarantena obbligatorio per chi rientra da Romania, Bulgaria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay. Previsto lo stop agli ingressi della Colombia, ma il Governo è pronto a intervenire su un altro dossier che ha acceso le polemiche negli ultimi giorni: parliamo delle discoteche, dove sono stati registrati numerosi focolai in tutta Italia. Sulla chiusura dei locali è scontro con le Regioni, riporta Repubblica, e saranno decisivi i dati sull’epidemia dei prossimi giorni. Così il ministro Francesco Boccia al termine della riunione straordinaria di ieri tra Governo e Regioni: «Abbiamo invitato i governatori alla massima vigilanza e a rivedere le deroghe concesse quando la situazione epidemiologica era più favorevole. Ci sono stati ripetuti focolai e siamo preoccupati. Anche perché queste serate non avvengono solo nelle discoteche e il rispetto delle misure non è facile».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 12 AGOSTO





