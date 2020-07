Bollettino coronavirus Italia 13 luglio/ Min. Salute: domani nuovo Dpcm anti-Covid

L’Italia si appresta a continuare la fase 3 con il nuovo Dpcm in arrivo domani che dovrebbe confermare e prorogare le misure anti-Covid che abbiamo imparato a conoscere in questi durissimi lunghi mesi di emergenza coronavirus: nell’ultimo bollettino emesso ieri dal Ministero della Salute i dati oscillanti di questi ultimi giorni si confermano in pieno. Calano i decessi, salgono i contagi con il report giornaliero del 12 luglio che vede per l’appunto 9 vittime registrate (di cui 8 in Lombardia, 18 Regioni senza decessi per un giorno) sui 34.954 totali, +234 invece i nuovi contagi da Covid-19 sui 243061 da inizio pandemia. Di questi, sono ancora attualmente malati solo 13.179 persone (-194 rispetto a sabato): sono 38.259 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con +349 nuovi guariti segnalati (sui 194.929 totali) e ricoverati con sintomi che scendono a 776 (-50). Fronte terapie intensive, il bollettino coronavirus vede per l’Italia ieri solo 68 posti occupati, lieve rialzo di 1 rispetto al giorno prima. La mappa del contagio distinta per Regioni vede dietro alla Lombardia con 77 contagi sui 234 totali di giornata, 71 dall’Emilia Romagna, 28 dalla Calabria, 20 dal Lazio, 16 dal Veneto, 4 dal Piemonte.

CORONAVIRUS ITALIA, DOMANI NUOVO DPCM

«220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità», sono le parole riferite ieri dal Ministro della Salute Roberto Speranza commentando l’ultimo bollettino italiano e osservando anche i dati mondiali di queste ultime ore. Per questa rinnovata emergenza, il Governo intende prorogare comunque le misure anti-Covid in scadenza domani con un nuovo Dpcm che “rinnova” il medesimo dell’11 giugno scorso, con in più alcune novità. Distanziamento, mascherine, santificazione, controlli in uffici e luoghi pubblici, ma anche slittamento della riapertura delle discoteche, divieto di ingresso in Italia da 13 Paesi mondiali tra i più colpiti dal coronavirus nel mese di luglio e quarantena obbligatoria per chi rientra dagli Stati Uniti: questi sono solo alcuni dei punti in oggetto nel nuovo Dpcm 14 luglio che verrà presentato domani in Parlamento dal Ministro Speranza, con voto finale sul suo intervento.



