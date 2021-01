Bollettino coronavirus Italia 14 gennaio/ Dati Min. Salute: oltre 80 mila morti

Casi positivi e decessi in aumento nel bollettino coronavirus Italia di ieri. Come reso noto dal Ministero della Salute, mercoledì nel nostro Paese sono stati registrati 15.774 nuovi contagiati su oltre 175 mila tamponi processati: la Lombardia è stata la Regione più colpita con 2.245 nuovi infettati, seguita da Sicilia (+1.969), Veneto (+1.884) e Lazio (+1.612). Il conto dei morti è salito a 80.326 vittime di Covid-19 da inizio epidemia, +616 rispetto a martedì.

Il bollettino coronavirus Italia di mercoledì 13 gennaio ha rilevato un importante calo del tasso di positività: dal 10,05% di martedì al 9% di ieri. In flessione gli attuali positivi, cioè i soggetti che hanno adesso il virus: -5.266, totale di 564 mila persone. Arrivano delle buone notizie per quanto concerne i ricoverati negli ospedali italiani: -57 pazienti in terapia intensiva (2.579) e -187 ricoverati negli altri reparti Covid (23.525).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, giovedì 14 gennaio 2021, registriamo le nuove dichiarazioni di Walter Ricciardi. Intervenuto ai microfoni di Sky Tg 24, il consulente del ministro Roberto Speranza ha sottolineato che la situazione nel nostro Paese resta grave: «C’è una diffusione importante che riguarda la stragrande maggioranza delle Regioni, che pone i sistemi sanitari sotto pressione: di fatto quasi in tutta Italia è stata superata la soglia del 30 per cento delle terapie intensive. E, purtroppo, i casi sono in aumento». Capitolo vaccino anti-Covid, questo il punto della situazione di Ilaria Capua a Radio anch’io: «Nel 2021 iniziamo a mettere giù l’artiglieria pesante, cioè i vaccini. Per vaccinare tutti però servono tempo, ordine e organizzazione. Non sarà facile. Entro il 2021 saranno vaccinati operatori sanitari, anziani e categorie fragili; nel 2022 tutti gli altri e solo nel 2023 sarà possibile andare in giro senza mascherine».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 13 GENNAIO 2021





