Bollettino coronavirus Italia 14 ottobre/ Dati Min. Salute: Iss “Covid cresce ancora”

Dall’inizio della pandemia fino ad oggi sono passati ormai 8 mesi ma anche il coronavirus spaventa l’Italia con l’aumento dei contagi ancora ieri nell’ultimo bollettino, il rialzo di terapie intensive, le strette dei Dpcm e lo scontro con le Regioni su scuola e trasporti: sembra non esser cambiato nulla, se non l’esclusione del lockdown ribadito ancora ieri dal Premier Giuseppe Conte. In attesa del nuovo bollettino di oggi – diffuso dal Ministero della Salute dopo le ore 17 – è nella giornata di ieri che si sono sollevati i maggiori allarmi specie sul fronte ricoveri: degli 87.193 casi attualmente positivi di Covid-19 in Italia, 514 sono le terapie intensive occupate con un balzo di 62 nuovi posti occupati in 24 ore, 5.076 sono i ricoverati con sintomi (+255) mentre la maggiorparte resta per fortuna senza sintomi o con pochissimi segni di Covid, 81.603 in isolamento domiciliare. Il bollettino del Ministero ieri segnalava 5.901 contagiati nuovi, di cui 41 morti (36.246 totali), 1.428 dimessi-guariti (su 242.028) e l’incremento dei positivi che sale di 4.429 unità.

CORONAVIRUS ITALIA: IL PUNTO DI BRUSAFERRO E SPERANZA

Resta la Regione Lombardia quella più colpita dall’aumento del contagio da coronavirus, con 1.080 nuovi positivi in 24 ore: il bollettino del Ministero della Salute del 13 ottobre vede poi la Campania al secondo posto con 635 nuovi casi, Piemonte 585, Lazio 579, Veneto 485, Toscana 480, Liguria 447. «Siamo in una nuova fase dell’epidemia, è quello che ci dice questa crescita significativa. Agendo bene possiamo rallentarne la diffusione, possiamo ancora piegare la curva. Il rischio è reale e non va preso sotto gamba», spiega il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, intervistato stamane dalla Repubblica. Dopo il varo del Dpcm 13 ottobre, il n.1 dell’Iss avverte «Se oggi si rispettano le nuove regole, possiamo evitare di assumere nuovi provvedimenti più avanti»; restano la scuola e i trasporti i veri nodi della discordia tra Regioni e Governo dopo che nel Dpcm non sono state recepite le richieste dei territori (da qui, il nuovo incontro oggi convocato dalla Ministra Paola De Micheli). Secondo Brusaferro «Pochi focolai nella scuola, il contagio è soprattutto a livello familiare e domiciliare. Sul rischio trasporti pubblici servirebbe scaglionare orari delle attività». Intanto il Ministro della Salute Roberto Speranza ieri sera ha ribadito l’allerta nazionale visto che la grande differenza in questa seconda ondata è che «ora il contagio è presente in tutto il Paese. nessuna Regione può sentirsi libera e incolume da rischi, perché la curva epidemica sta crescendo dappertutto. Si lavora per evitare le misure più drastiche». Concludendo la riflessione, il titolare della Sanità aggiunge «la scuola resta comunque la nostra priorità, serve fare cambiare sulle mascherine all’interno delle classi».



