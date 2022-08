Bollettino Coronavirus Italia 15 agosto/ Dati Min. Salute: tasso positività al 14,8%

Anche in questa giornata festiva, lunedì 15 agosto 2022, si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, che fornisce una panoramica aggiornata circa l’andamento della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese grazie ai dati raccolti e successivamente diramati dal Ministero della Salute. Prima di proiettarci sulle statistiche odierne, volgiamo lo sguardo al bollettino di ieri, quando sono stati ravvisati 19.457 casi di contagio, con 29.929 guariti-dimessi e 78 morti Covid. I tamponi processati sono stati 131.302, con un tasso di positività che si è attestato al 14,8%.

Fino ad oggi, attesta il dicastero capitolino mediante il bollettino Coronavirus Italia, sono ancora positive al virus 877.570 persone: di queste, 869.729 sono in isolamento domiciliare senza particolari sintomi Covid, 7.543 sono ricoverate con sintomi nei reparti ordinari Covid e solo 298 sono le terapie intensive occupate (+7) da pazienti Covid in tutto il Paese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: IL RITORNO A SCUOLA

In attesa di leggere il bollettino Coronavirus Italia di oggi, soffermiamoci sulle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero” in vista del ritorno in classe a settembre da parte degli studenti del Belpaese: “Gli impianti di aerazione per contrastare la diffusione del Coronavirus? Le linee guida dell’Istituto superiore di sanità li considerano come una misura integrativa, non risolutivi per fermare il contagio. Nella scuola abbiamo avuto – fra personale e ragazzi – più vaccinati che in qualsiasi altra categoria, i rifiuti sono stati residuali”.

Bianchi ha poi fatto menzione dei 10 miliardi di euro del Pnrr investiti, ma con il “rammarico che non ci è stato dato il tempo di portare a compimento questa strategia complessiva e integrata della scuola. Abbiamo assunto 60mila insegnanti nel 2021, ai quali andranno sommati quelli che stiamo per assumere questa estate. Lo scorso anno avevamo tutti i docenti in cattedra a inizio settembre. Non era mai successo. Stiamo lavorando anche quest’anno per lo stesso risultato. Abbiamo velocizzato tutte le procedure di assunzione e per la contrattualizzazione dei supplenti. Con le nostre riforme mettiamo ordine nel sistema di reclutamento e rendiamo appetibile questa professione anche per i giovani”.











