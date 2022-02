Bollettino Coronavirus Italia 16 febbraio 2022/ Dati Min. Salute: positività al 10,2%

Anche quest’oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, sarà comunicato il nuovo bollettino Coronavirus Italia, contenente i dati diramati dal Ministero della Salute. Attraverso di essi sarà possibile effettuare una ricognizione puntuale sulla pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, con particolare attenzione ai numeri inerenti ai contagi giornalieri e alla pressione esercitata dal virus sugli ospedali, fortunatamente in calo nelle ultime settimane rispetto al picco fatto registrare tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

Andiamo intanto ad analizzare proprio il bollettino di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati 70.852 su 695.774 tamponi processati tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività pari al 10,2 per cento. Sono stati 388 i morti positivi al test (151.684 da inizio pandemia), mentre in data odierna sono ancora positivi 1.550.410 pazienti Covid. Di questi, però, 1.533.689 sono in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi. Per quanto attiene ai ricoveri, essi sono stati 15.602, mentre le terapie intensive occupate sono 1.119.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 16 FEBBRAIO: GREEN PASS VIA A FINE MARZO?

In attesa di conoscere i dati che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Italia, riportiamo le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio Anch’io, su Rai Radio 1: “La possibile eliminazione del Green Pass il 31 marzo è uno scenario possibile, oggi dobbiamo completare la somministrazione delle terze dosi. Con questo ritmo è ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato la campagna vaccinale, aprendo un nuovo scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive, Green Pass compreso. L’obiettivo del governo è quello di riportare alla normalità il Paese. Credo che sicuramente lo stato d’emergenza non verrà più rinnovato e da quel momento inizierà certamente una fase nuova”.

E, ancora: “I dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, su questo non c’è dubbio. I dati però ci dicono anche che la pandemia c’è ancora e dobbiamo mettere in atto l’ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione nel modo più rapido possibile. L’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 va esattamente in questa direzione, quella di ridurre il più possibile la platea dei non vaccinati”.



