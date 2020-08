Bollettino coronavirus Italia 17 agosto/ Dati Min. Salute: allarme riapertura scuole

Dall’inizio della pandemia in tutto il mondo la giornata di ieri ha visto il massimo aumento di contagi da coronavirus: in Italia invece, per il 16 agosto si è registrato un calo dei positivi (+479, il giorno prima si era vicini ai 700) ma con un drastico calo dei tamponi processati, circa 20mila di meno. Si attende dunque per questo pomeriggio dopo le ore 17 il nuovo bollettino Covid-19 con l’andamento giornaliero della pandemia in Italia, mentre è attiva da stamattina (fino al 7 settembre prossimo) l’ordinanza del Ministero della Salute a firma Roberto Speranza sulla chiusura totale di tutte le discoteche e locali da ballo nazionali, con in più la stretta sulle mascherine all’aperto tornate obbligatorie nelle aree della movida dalle ore 18 fino alle ore 6. Il timore del Governo, ribadito ieri nell’incontro con le Regioni dai Ministri Boccia, Speranza e Patuanelli, è sull’esplosione di nuovi contagi dopo assembramenti nei luoghi di vacanza tanto in Italia quanto nei rientri dall’estero (da qui, l’intensificarsi dei tamponi a livello regionale dopo l’ordinanza pre-Ferragosto sugli arrivi da Spagna, Malta, Grecia e Croazia): l’ulteriore allarme scatta però anche sulla riapertura delle scuole, stante l’aumento dei contagi di questa seconda metà d’agosto appena iniziata. Come spiega il Ministro della Salute in un appello ai giovani su Repubblica «Aiutateci a tenere sotto controllo il contagio. Tra meno di un mese dobbiamo riaprire scuole e università in sicurezza. E non possiamo sbagliare. Non c’è un finale già scritto in questa partita, dipende dai nostri comportamenti e tutti, a cominciare dai ragazzi, dobbiamo esserne consapevoli».

CORONAVIRUS ITALIA: IL BOLLETTINO DI IERI

Nella giornata di ieri, in attesa del nuovo bollettino in arrivo questo pomeriggio dal Ministero della Salute, i nuovi contagiati in tutta Italia da coronavirus sono stati +479 sui 253.915: di questi, 14.733 sono le persone ancora positive oggi al Covid-19 (+327), 35.396 purtroppo i morti totali, con aumento di 4 unità rispetto alla giornata di sabato. Nel bollettino 16 agosto si legge poi anche drastico calo di tamponi passati dai +53.123 di sabato ai +36.807 di ieri, 203.786 dimessi-guariti (+146) e in ambito ospedaliero sono 787 i ricoverati (+23) con 56 terapie intensive occupate (+1). La distribuzione territoriale del coronavirus in Italia segnala la Regione Veneto come quella più colpita dai nuovi contagi (tra migranti e rientri estero dalle vacanze) con +78 unità, segue il Lazio con 68, Lombardia +61, l’Emilia Romagna +51, la Campania 49 e Sicilia con +39. Nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore tra Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.



