Bollettino Coronavirus Italia 17 aprile 2022/ Dati Min. Salute: positività al 15%

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia oggi, domenica 17 aprile, che anche nel giorno di Pasqua consente di disporre di una panoramica onnicomprensiva relativa alla pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, a cominciare dai nuovi casi positivi rilevati e dalla pressione esercitata dai degenti ospedalizzati sulle strutture nosocomiali dello Stivale. Intanto, volgendo lo sguardo alle statistiche di ieri, è stato rilevato un calo dello 0,5 per cento per quanto riguarda il tasso di positività (ora sceso al 15%), a fronte di 63.815 contagiati su 424.482 tamponi processati, tra molecolari e antigenici.

Per contro, sono stati 133 i morti nelle ultime 24 ore, che hanno fatto schizzare il totale dal febbraio 2020 verso quota 161.602. Invece, i guariti sono stati 61.986. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 1.221.338, di cui 1.211.049 in isolamento domiciliare. E gli ospedali? I ricoverati con sintomi nelle aree mediche Covid sono 9.878 (-102), mentre i malati in terapia intensiva sono 411 (-8), con 39 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, IL COMMENTO DI GIANNI REZZA

In attesa di analizzare i dati riferiti al bollettino Coronavirus Italia di oggi, il direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ha commentato in un video su Twitter, a proposito della giornata di Pasqua, quanto segue: “Purtroppo il virus non va in vacanza, quindi anche durante il periodo di Pasqua sarà bene mantenere le piccole precauzioni che tutti conosciamo. Nella maggior parte delle regioni italiane sarà bel tempo, quindi è bene incontrarsi all’aria aperta e al chiuso aerare i locali aprendo spesso le finestre. Anche all’aperto, bisogna portare sempre dietro la mascherina per indossarla in caso di aggregazioni o se si incontrano persone che non appartengono al nucleo familiare”.

Rezza ha infine rimarcato che “a prescindere dal periodo pasquale, è bene sempre completare il ciclo vaccinale. Soprattutto, è stata raccomandata recentemente la quarta dose di vaccino alle persone anziane over 80, ai residenti nelle Rsa e alle persone con più di 60 anni se fragili”.











