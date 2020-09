Bollettino coronavirus Italia 17 settembre/ Dati Min. Salute: casi e morti in rialzo

Casi positivi in rialzo, anche a causa dell’aumento di tamponi effettuati, e decessi in leggero aumento: questa un’estrema sintesi del bollettino coronavirus Italia di ieri. Come vi abbiamo raccontato, mercoledì sono stati registrati 1.452 contagiati, dato superiore ai 1.229 di martedì. Attenzione però all’importante incremento di tamponi processati: 100.607, 20 mila in più rispetto al giorno precedente. Campania, Lazio, Lombardia e Veneto le regioni più colpite, mentre nessuna ha registrato contagi zero. Il dato più basso è stato rilevato in Valle d’Aosta, con appena 1 nuovo infettato. Come reso noto dal Ministero della Salute, il conto dei decessi è salito a 35.645 vittime, con 12 morti in più rispetto a martedì. Pressochè stabile il numero di dimessi, +620 per un totale di 215.265, mentre prosegue il rialzo di casi attivi: ieri +820, bilancio salito a 40.532 malati effettivi. Infine, il rialzo di ricoverati: +6 in terapia intensiva (207) e +63 negli altri reparti Covid (2.285).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, la Fondazione Gimbe ha reso noti i dati dell’ultimo monitoraggio e c’è da registrare un allarme. Nella settimana che va dal 9 al 15 settembre è stato rilevato un aumento di ricoveri (26%) e delle terapie intensive (41%). Stabilizzata la crescita del dato dei nuovi casi positivi, anche se c’è da evidenziare la riduzione dei casi testati, mentre prosegue l’aumento di casi attualmente positivi. Stabile il dato dei decessi per Covid-19.

Intervenuto ai microfoni di Sky Tg 24, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha fatto il punto della situazione dopo la riapertura delle scuole: «Far ripartire e far arrivare la scuola alla fine dell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità è un’assoluta priorità per il Paese. É evidente che la disponibilità di tamponi realizzati velocemente e con risultati forniti in giornata è un aspetto assolutamente rilevante».

