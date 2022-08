Bollettino Coronavirus Italia 18 agosto/ Dati Min. Salute: tasso di positività 15,9%

La settimana del Ferragosto sta ormai volgendo al termine e un gran numero di italiani ne sta approfittando per rientrare dalle vacanze. Anche oggi, giovedì 18 agosto 2022, è previsto l’arrivo del bollettino Coronavirus in Italia da parte del Ministero della Salute, che quotidianamente dirama i dati aggiornati sulla diffusione del virus nel Paese. In attesa che quest’ultimo dia un’idea di quella che è la situazione in tempo reale, andiamo a vedere il bollettino Coronavirus di ieri.

L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che il tasso di positività è aumentato rispetto alle ore precedenti, dal 14,1% al 15,9%. Complice il ritorno ai tamponi dopo le festività estive. Il numero di nuovi casi è stato infatti di 36.265 a fronte di 228.707 test processati, sia molecolari che rapidi. Le vittime al giorno sono purtroppo ancora tante: 128. Il bilancio dei guariti invece è sempre più in rialzo, pari a 55.396. È sotto controllo ed in fase di miglioramento, infine, l’occupazione dei posti negli ospedali. Sono -205 le persone ricoverate in area medica Covid e -11 quelle ricoverate in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: BASSETTI NON SI PREOCCUPA

La situazione in Italia, come rilevato anche dal bollettino Coronavirus che arriverà nel pomeriggio di giovedì 18 agosto 2022, non desta dunque particolare preoccupazione. A fronte dei numerosi casi di positività, infatti, la maggior parte sono asintomatici oppure non richiedono il ricovero in ospedale.

A commentare questa fase dell’epidemia è stato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un video pubblicato sui social network. “La situazione oggi è tranquilla, anche negli ospedali”, ha detto. E avverte: “Con la ripresa delle scuole e delle attività probabilmente ci sarà una ripresa dei contagi, ma spero possa esserci maggiore autorità nell’affrontare la situazione senza gli isterismi vissuti in questa estate”. Da tempo l’esperto chiede in tal senso che vengano modificate le regole contro il Covid, tra cui quella relativa alla quarantena per i positivi.

