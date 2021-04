Bollettino coronavirus Italia 18 aprile/ Ministero Salute: “riaperture irreversibili”

Come sempre nel pomeriggio è atteso il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute per conoscere gli aggiornamenti epidemiologici in Italia nelle ultime 24 ore: a fronte di un monitoraggio Iss che pone il nostro Paese in una condizione di lieve miglioramento costante da oltre un mese a questa parte, restano ancora alti i numeri sulle terapie intensive (3.340 in tutto il Paese, calo di 26 unità nel bollettino di sabato) e purtroppo anche il numero delle vittime (310 ieri, 116.676 da inizio pandemia).

Per il resto, ancora una volta ieri si è assistito a più guariti che contagi (16.824 contro i 15.370 nuovi casi), e ad un cospicuo calo del numero di ricoverati in corsia Covid: -643 in un giorno solo, 24.100 i rimanenti con sintomi nei letti d’ospedale. Il tasso di positività ieri scendeva al 4,6% a fronte di 331.734 tamponi-test rapidi processati in 24 ore: si attendono attorno alle ore 17 di questa domenica 18 aprile i nuovi dati sulla pandemia in Italia, mentre nel frattempo prosegue la complessa campagna vaccinale, 14.998.378 le dosi somministrate fino a questa mattina, di cui 4.414.633 con entrambe le dosi richieste.

CORONAVIRUS ITALIA, IL PUNTO DI SILERI

«I numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco», spiega il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervistato da La Stampa. Mentre nel Governo impazza la polemica sul coprifuoco, con Salvini che si schiera con la Meloni per la richiesta di cancellazione della norma che vieta di uscire di casa tra le 22 e le 5, il vice-Speranza in quota M5s prova a spiegare perché la norma dovrebbe rimanere com’è almeno per i primi 15 giorni di maggio «I numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco. Ma sono fiducioso che le riaperture sono ‘irreversibili: non dovremo più temere di dover chiudere visto che la campagna vaccinale aumenta».

A Sky Tg24 è ancora SIleri a fare il punto sulla attuale situazione epidemiologica del Paese: «Le riaperture erano previste per il 1 maggio, cambia poco anticiparle al 26 aprile. Non si può parlare di vittoria o di sconfitta di qualcuno. Serviranno attenzione e gradualità nell’allargare le maglie perché con aperture avventate, senza sufficienti controlli, rischiamo di fare passi indietro. Ma voglio ripeterlo: non torneremo più alle chiusure». Per il capo Prevenzione del Ministero della Salute, nonché membro del Cts Gianni Rezza, il rischio delle riaperture c’è ma è accettabile: a Repubblica spiega «Il rischio accettabile per un epidemiologo è zero, per un economista può essere 100 e per chi ha dovuto chiudere un’attività è ancora più elevato. È legittimo che la politica trovi una sintesi».



