Bollettino Coronavirus Italia 19 agosto/ Dati Min Salute: 3 regioni verso zona gialla

Nuovo appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Italia, che anche quest’oggi, giovedì 19 agosto 2021, consente al nostro Paese, per mezzo dei dati diramati dal Ministero della Salute, di osservare “dall’alto” la situazione connessa alla pandemia e alla diffusione della variante Delta, che ha caratterizzato questa calda estate. In particolare, attorno alle 17 scopriremo le ultime novità relative ai casi di positività individuati e alla pressione esercitata sulla rete nosocomiale della nostra nazione.

Intanto, volgiamo lo sguardo ai numeri di ieri e scopriamo che il numero dei morti Covid, purtroppo, era in risalita (+69), mentre i contagi rilevati sono stati 7.162 a fronte di 226.423 tamponi eseguiti, per cui il tasso di positività è salito al 3,2%, quindi dello 0,9% rispetto alla giornata antecedente. A fare da contraltare, c’è il numero dei guariti, che sono stati 7.424, portando il totale, da inizio emergenza, a quota 4.199.404. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 128.782, di cui 124.781 in isolamento domiciliare. Sono 3.559 i ricoverati (+87) con sintomi in area Covid, 442 i malati in terapia intensiva (+19), con 50 ricoveri.

CORONAVIRUS ITALIA, SEBASTIANI: “TRE AREE AD ALTO RISCHIO ZONA GIALLA”

In attesa di scoprire gli ultimi dati del bollettino Coronavirus in Italia, riportiamo le parole del ricercatore del Cnr, Giovanni Sebastiani, il quale, ai microfoni di Adnkronos Salute, ha rilevato che “al momento ci sono 5 tra regioni e province autonome che sono in crisi. Tre sono già ad alto rischio di zona gialla per via del numero delle ospedalizzazioni, che sono la Sicilia (che stando al dato di ieri ormai è già gialla), la Calabria (14% occupazione posti letto ordinari e 6% per le terapia intensiva) e la Sardegna (10% ordinari e 9% terapia intensiva)”.

Intanto, Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha asserito su Twitter quanto segue: “Le malattie fanno parte della nostra vita. I contagi Covid-19 continuano perché li stiamo cercando, ma i casi più seri il 99% delle volte riguardano non vaccinati. Bisogna trovare un equilibrio tra virus e le nostre libertà e tornare a curare gli altri malati, prima che sia tardi”..

CORONAVIRUS ITALIA, I DATI DEL 18 AGOSTO





