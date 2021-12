Bollettino coronavirus Italia 19 dicembre/ Min. Salute: 953 t.i., rischi con Omicronn

In attesa dei nuovi dati in arrivo oggi pomeriggio dal bollettino del Ministero della Salute, l’aumento dei contagi e dei ricoveri in Italia prosegue con trend costante tanto da costringere il Governo per il prossimo 23 dicembre ad una Cabina di regia urgente per dirimere eventuali nuove misure da approntare per Natale e successive settimane.

Ieri il bollettino diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile mostrava nuovi 28.064 casi di contagio, dovuti ancora al 99% alla variante Delta: 123 i morti in 24 ore (135.544 da inizio pandemia), con 12.430 guariti e un tasso di positività che scende al 4% (-0,3%) a fronte dei 697.740 tamponi. La situazione negli ospedali inizia a vedere numeri allarmanti, anche se ancora lontani dal “pieno” di un anno fa: dei 347.943 italiani attualmente positivi al Covid-19, 338.943 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi, 953 le terapie intensive occupate (+30 in un giorno), 7.576 ricoverati nei reparti Covid degli ospedali (+56).

CORONAVIRUS ITALIA, IL PUNTO SULLA VARIANTE OMICRON

Visto l’aumentare di casi e ricoveri, e con una variante Omicron in potenziale rapida diffusione, il Governo si appresta a dare nuove restrizioni nei prossimi giorni: lo ha anticipato oggi sul “Corriere della Sera” il coordinatore del Cts Franco Locatelli, enunciando i temi della prossima Cabina di regia. In attesa dei nuovi dati in arrivo oggi nel bollettino del 19 dicembre, il professore Presidente del CSS spiega «Mascherine all’aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi». Sono queste le tre ipotesi principali allo studio del Governo e del Cts: «Per quanto la situazione epidemiologica italiana rimanga la più favorevole in Europa, non siamo certo indenni dall’aumentata circolazione virale che si sta osservando nel nostro Continente”. Dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più rilevanti. In questa prospettiva, s’inquadra perfettamente la scelta adottata dal nostro governo e poi riprodotta da molti altri Paesi di richiedere l’esecuzione di un tampone prima di entrare in Italia. Le polemiche nate rispetto a questa scelta avevano davvero poco senso». La variante Omicron diverrà predominante nelle prossime settimane, come conferma anche l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola in un post sul suo profilo Facebook: «ricordiamoci che il virus probabilmente resterà con noi per anni; che i vaccini stanno proteggendo dalla malattia severa (altrimenti oggi viaggeremmo sui 1000 morti al giorno) e che quindi contare i positivi è utile solo a fini epidemiologici e non dovrebbe essere una forma di comunicazione della paura. L’unica cosa seria da fare è inserire l’obbligo vaccinale. Il resto è solo confusione e stress inutile per i cittadini».

