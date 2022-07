BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 19 LUGLIO/ Variante BA.5 più diffusa sul territorio

ATTESO BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTRO SALUTE 19 LUGLIO

La seconda giornata della settimana si sta aprendo e, come di consueto ormai negli ultimi anni di pandemia globale, siamo in attesa dei dati ufficiali sui nuovi contagi di martedì 19 luglio 2022. Il nuovo bollettino coronavirus del ministro della salute uscirà, come da abitudine, attorno alle 16:30 circa, quando sarà possibile comprendere quale sia l’andamento del covid 19 sul nostro territorio. Mentre siamo in attesa dei nuovi dati, però, possiamo recuperare i dati della giornata di lunedì 18 luglio 2022.

Lunedì 18 i contagi erano aumentati di 31.204 casi, con 135.642 tamponi processati nel corso della giornata. Il tasso di positività era salito al 23%, aumentando di 0,2 punti percentuali rispetto a domenica 17 luglio. I casi complessivi erano, consequenzialmente, saliti a quota 20.177.910. Per quanto riguarda la mortalità, il bollettino coronavirus di ieri, registra 112 nuovi decessi nella giornata di ieri, portando il totale dei morti per coronavirus a quota 170.037. I guariti registrati, di contro, sono stati 42.594, portando il totale a 18.553.478. Le persone positive nella giornata di ieri erano, quindi, 1.454.395, dei quali 1.443.130 in isolamento domiciliare, mentre 10.848 ricoverati in ospedale (con un aumento di 272 in una giornata). I ricoveri in terapia intensiva erano 417, segnando un aumento di 14 ricoveri.

CORONAVIRUS ITALIA: VARIANTE BA.5 PIÚ DIFFUSA

Mentre siamo ancora in attesa del nuovo bollettino coronavirus di martedì 19, una recente analisi condotta per ANSA dall’istituto Ceinge-Biotecnologie avanzate Franco Salvatore di Napoli, sottolinea come sul nostro territorio, la variante più diffusa di covid 19 è quella nominata BA.5. L’analisi condotta dall’istituto si è basata sulle sequenze depositate negli ultimi giorni nella banca dati internazionale Gisaid. Angelo Boccia, esponente dell’istituto di Bioinformatica Ceinge, sottolinea come attualmente in merito alla “variante BA.2.75, che ha destato interesse per le numerose mutazioni e per la presunta maggiore capacità di diffusione (..), non vi sono sequenze di origine italiana di questo sottotipo”.

Lo stesso riscontro si ottiene anche andando ad analizzare le sequenze depositate a livello globale, con poche centinaia di casi associate alla sotto variante BA.2.75. In Italia, però, la variante BA.5 rappresenta attualmente, sempre in base ai dati depositati nella banca dati internazionale, il 79,2% dei casi complessivi. La maggioranza di questi (il 44%) ha contratto il sottotipo BA.5.1, ma l’esperto sottolinea come “appare attualmente in calo, al contrario del sottotipo BA.5.2” che ha raggiunto nel frattempo il 10% della diffusione.











