Bollettino Coronavirus Italia 19 ottobre 2022/ Ministero della Salute: 58.360 contagi

Bollettino Coronavirus Italia: i dati di ieri

Come ogni giorno, aspettiamo che il Ministero della Salute dirami il bollettino coronavirus Italia con i dati sulla pandemia aggiornati ad oggi, mercoledì 19 ottobre 2022. La pubblicazione del nuovo report avverrà come ogni giorno nel pomeriggio. Dunque in attesa di conoscere la situazione odierna, analizziamo i dati relativi a ieri, martedì 18 ottobre. Nelle 24 ore precedenti al report sono stati 58.360 i nuovi casi positivi su 329.569 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. La percentuale di positività si attesta al 17,7%,

Si alza il numero di decessi rispetto al giorno precedente: dal +93 di lunedì al +113 di ieri, martedì 18 ottobre. Il totale è di 178.194 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. I guariti e dimessi da inizio pandemia sono 22.450.969. Parlando invece delle nuove ospedalizzazioni, vediamo qual è la situazione dei ricoverati negli ospedali italiani. Resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (254) mentre aumentano i ricoveri negli altri reparti: +65 per un totale di 6993.

Vaia: “Covid? I dati sono in discesa”

Nella giornata di ieri, Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, ha parlato sulle pagine de La Stampa. L’esperto dice no anche al ritorno delle mascherine: “Così non supereremo mai la stagione degli obblighi e dei divieti. Da due anni dico che serve un investimento nella ventilazione meccanica controllata. Se iniziamo ora passeremo un Natale tranquillo”. Per quanto riguarda i dati covid, Vaia rassicura: “Quasi cento morti venerdì? Sì, ma quasi tutti con gravi comorbità e età molto avanzata. Tutti gli indicatori sono in discesa”.

Il medico ha concluso: “Siamo vicini al picco? Direi proprio di sì, ma lo dico anche per il futuro: smettiamola ogni qual volta c’è un aumento dei casi con i calcoli matematici astrusi che profetizzano chissà quali disgrazie. Così si contribuisce solo ad indebolire psicologicamente le persone. Oggi salvo gli ultra fragili che possiamo proteggere con i vaccini e i comportamenti virtuosi, questa è una malattia che dura pochi giorni e con sintomi sovrapponibili a quelli dell’influenza”.











