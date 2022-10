Bollettino Coronavirus Italia 2 ottobre 2022/ Dati Min Salute: tasso positività 18,8%

Il nuovo bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 2 ottobre 2022, sarà diramato dal Ministero della Salute nel pomeriggio odierno. Per mezzo dei dati aggiornati sarà possibile analizzare l’andamento della pandemia di Covid-19 nel Belpaese, con particolare riferimento ai contagi rilevati nelle ultime 24 ore e alla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali. Con la stagione autunnale, infatti, il virus sta tornando a bussare alle porte dell’Italia e la giornata di ieri è stata piuttosto emblematica in tal senso: a fronte di 180.241 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono stati registrati 33.876 nuovi casi di Coronavirus, con il tasso di positività attestatosi al 18,8%.

Bollettino vaccini Covid 2 ottobre 2022/ Dati: 84,19% italiani ha ricevuto terza dose

Sono stati 38 i morti nell’ultima giornata, a fronte di un numero di guariti pari a 18.825 persone. A livello di ospedali, invece, crescono i ricoveri nelle terapie intensive (+2 unità), mentre si registra un incremento sostanziale negli altri reparti ospedalieri (+80). Una situazione da tenere sotto controllo, ricordando che è decaduto l’obbligo di indossare la mascherina anche sui mezzi pubblici.

Bollettino Coronavirus Lombardia 2 ottobre 2022/ Dati: tasso di positività al 19,9%

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 2 OTTOBRE: LE PAROLE DI ANDREONI E CARTABELLOTTA

In attesa di scoprire i nuovi dati del bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 2 ottobre 2022, riportiamo le parole pronunciate all’Adnkronos Salute da Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit): “I nuovi dati segnalano l’inizio di una nuova ondata Covid, che poi vedremo come sarà. La situazione sta cambiando e si sta confermando quello che è già accaduto in passato. Siamo più al chiuso, sono ripartire le scuole, si circola molto di più usando i mezzi pubblici ed ecco che questa malattia infettiva viaggia e circola molto. Siamo alla prova dei fatti”.

SALUTE/ +29% in luglio, la mortalità per il caldo nascosta dagli inutili dati Covid

Ha criticato duramente la rimozione delle mascherine il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, le cui frasi sono state riportate dal quotidiano “Roma Today”: “La ripresa della circolazione virale è ben documentata sia dall’incremento del tasso di positività dei tamponi, sia dalla netta risalita dei nuovi casi che fa già sentire i primi effetti sui ricoveri in area medica. Peraltro, accanto alla ripresa delle lezioni scolastiche, alla maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e all’elevata percentuale di reinfezioni, l’imminente decadenza dell’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici contribuirà ad un ulteriore aumento della circolazione virale”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA