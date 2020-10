Bollettino coronavirus Italia 2 ottobre/ Dati Min. Salute: impennata di casi

Contagi in netto rialzo nell’ultimo bollettino coronavirus Italia. Come vi abbiamo raccontato, ieri il Ministero della Salute ha registrato 2.548 nuovi casi positivi, crescita importante rispetto ai 1.851 annotati nella giornata di mercoledì. Il totale di infettati da inizio epidemia è di 317.409 persone. La Regione più colpita è il Veneto (445), seguito da Campania (390), Lombardia (324) e Lazio (265). Nessuna Regione ha registrato contagi zero. 118.326 i tamponi processati rispetto a mercoledì, rialzo degno di nota. Purtroppo, aumentano anche i morti: +24 decessi che portano il totale a 35.918 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Stabile l’aumento di pazienti dimessi, +1.140, mentre c’è da registrare un considerevole rialzo di ricoverati negli ospedali italiani: +11 pazienti in terapia intensiva (291) e +50 pazienti negli altri reparti Covid (3.097). Infine, segnaliamo la crescita esponenziale di soggetti attualmente positivi: +1.384 rispetto al +633 di mercoledì.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, venerdì 2 ottobre 2020, c’è da registrare l’appello degli esperti a non abbassare la guardia. Intervenuto ai microfoni di Repubblica, il presidente del Cts Franco Locatelli ha invocato il rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza, smentendo però l’ipotesi di un nuovo lockdown: «I numeri italiani non possono che essere guardati con una certa preoccupazione, per quanto la nostra situazione sia favorevole rispetto a quella di altri Paesi. Ci devono allertare e non allarmare, soprattutto va chiarito bene che quanto abbiamo affrontato la scorsa primavera, il lockdown, non lo rivivremo. La chiusura non si prende in considerazione. Ora il Paese è preparato, ci sono comunque terapie per rallentare la malattia, presto arriveranno vaccini e medicinali efficaci come gli anticorpi monoclonali». Esclusa al momento anche l’ipotesi di chiusure su scala regionale: «Eventuali interventi che verranno presi dal Ministero della Salute riguarderanno parti di territorio limitate, si dovranno guardare le situazioni delle singole realtà locali», le parole del ministro dell’Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 1 OTTOBRE





