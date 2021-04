Bollettino coronavirus Italia 20 aprile/ Dati Min. Salute: tasso positività in rialzo

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus Italia di oggi, martedì 20 aprile 2021, con i dati aggiornati sull’emergenza Covid-19. Come vi abbiamo ricordato, ieri sono stati registrati 8.864 nuovi casi positivi su quasi 147 mila tamponi processati tra molecolari e antigenici. La regione più colpita è stata la Campania con 1.334 nuovi infettati, seguita da Sicilia (1.123) e Lombardia (1.040).

In lieve rialzo il tasso di positività, dal 5,5% di domenica al 6% di lunedì, mentre è stato annotato un aumento di decessi: +316 morti di Covid-19, totale di 117.243 vittime da inizio pandemia. Buon balzo in avanti per quanto riguarda i guariti, +19.669, mentre sono diminuiti sensibilmente gli attuali positivi: -11.122, totale di 493.489 soggetti che hanno il virus. Per quanto riguarda i ricoverati, -67 pazienti in terapia intensiva (3.244) e +94 pazienti negli altri reparti Covid (23.742).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa dei nuovi dati del bollettino coronavirus Italia, prosegue il dibattito sulle riaperture. Gli esperti sono divisi sull’accelerata voluta dal governo guidato da Mario Draghi, questo il giudizio del farmacologo Silvio Garattini ai microfoni di Agorà: «Le aperture siano molto graduali: se apriamo tutto insieme ritorniamo inevitabilmente nella situazione di prima, serve molta prudenza». Uno dei dossier più discussi è quello relativo al coprifuoco, la Lega è in pressing: «Proposta di rinviarlo alle 23 già dal 26 aprile? Sicuramente: lo chiedono gran parte delle regioni e dei sindaci a prescindere dai colori politici», le parole di Matteo Salvini ai microfoni di Radio 24. Anche Fratelli d’Italia è d’accordo: «Sulle riaperture bisogna cambiare paradigma: basta con il coprifuoco», il giudizio di Giorgia Meloni ai microfoni del Corriere della Sera.

