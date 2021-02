Bollettino coronavirus Italia 20 febbraio/ Dati Min. Salute: sale tasso positività

Appuntamento alle ore 17.00 con il nuovo bollettino coronavirus Italia, con i dati del Ministero della Salute sull’emergenza sanitaria aggiornati a sabato 20 febbraio 2021. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 15.479 nuovi casi positivi su oltre 297 mila tamponi processati. La Regione con più casi è stata la Lombardia, con oltre 3 mila infettati, seguita da Emilia-Romagna, Campania e Piemonte.

Purtroppo il bollettino coronavirus Italia di venerdì ha rivelato 33 nuovi decessi per Covid-19, portando il bilancio totale a superare quota 95 mila vittime dall’inizio dell’epidemia. +17.175 le persone guarite dal Covid rispetto a giovedì, mentre gli attuali positivi scendono di 2.053 unità. In rialzo il tasso di positività: dal 4,8% di giovedì al 5,2% di ieri. Infine, il punto sui ricoverati negli ospedali italiani: +14 pazienti in terapia intensiva (2.059) e -132 pazienti negli altri reparti Covid (17.831).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia aggiornato ad oggi, registriamo le importanti dichiarazioni di Franco Locatelli. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, il presidente del Consiglio superiore di Sanità ha evidenziato: «La pandemia ci ha dato una lezione. Investire in sanità significa dare garanzia perché eventi così catastrofici possano essere contenuti nel loro effetto negativo non solo in termini di vite perse, ma anche per attutire quanto più possibile il drammatico impatto economico e sociale». In questi giorni uno dei dossier più roventi è quello dei vaccini, netto il governatore del Veneto Luca Zaia: «Non c’è materia prima. Con queste quantità e questi ritmi riusciremo a vaccinare tutti gli italiani nel giro di tre o quattro anni. Il Veneto andrà avanti con il fai-da-te? Ci debbono essere due elementi, che ci sia qualcuno che ha i vaccini veri e che l’Aifa autorizzi l’acquisto».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 19 FEBBRAIO





