Bollettino coronavirus Italia 20 febbraio/ Min. Salute: 1,3 mln casi, crollo ricoveri

Sono in costante calo in Italia tanto i ricoveri per coronavirus quanto gli stessi contagiati attualmente al Covid-19: il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute, in attesa dei nuovi dati del 20 febbraio in arrivo come sempre dopo le ore 17, registra l’aumento di 50.534 nuovi casi di contagio, con 84.767 guariti e purtroppo ancora 252 morti positivi al Covid (152.848 da inizio pandemia).

Il monitoraggio presentato in Cabina di regia lo scorso venerdì, oltre a disporre per lunedì 21 febbraio il ritorno in zona gialla di Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, ha evidenziato la discesa di incidenza contagio (672) e tassi ricoveri (terapie intensive 10,4% e area medica 22%). Nei dati emersi ieri il conteggio dei ricoverati con sintomi scende precisamente a 13.387 (-561 in 24 ore) mentre le terapie intensive calano fino a 953 posti occupati, 34 in meno rispetto al bollettino di venerdì.

CORONAVIRUS ITALIA, IL PUNTO DI SPERANZA

Al momento in Italia sono positivi al coronavirus 1.369.778 persone: di queste la maggior parte sono in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi, ben 1.355.438: il tasso di positività scende al 10,3% dopo gli ultimi 492.045 tamponi processati tra venerdì e sabato. In attesa dei nuovi dati in arrivo con il bollettino, ha parlato in una lunga intervista a “Repubblica” il Ministro della Salute Roberto Speranza facendo il punto della situazione Covid in Italia: «il covid non sparisce il 31 marzo. Il Green Pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Le mascherine al chiuso sono ancora importanti. I vaccini ci hanno fatto vincere», sottolinea il titolare della Sanità a 2 anni dal “paziente zero” di Codogno. Considera il lockdown esercitato all’epoca come «inevitabile» ma predica gradualità anche per l’immediato futuro: «A marzo parte la quarta dose per gli immuno compromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo».

