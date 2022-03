Bollettino Coronavirus Italia 20 marzo/ Dati Min. Salute: tasso positività al 15,48%

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia e i dati statistici diffusi dal Ministero della Salute nella giornata di oggi, domenica 20 marzo 2022. Nel pomeriggio odierno saranno comunicati i numeri legati ai nuovi contagi e alla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali di tutto lo Stivale. Intanto, volgiamo lo sguardo a quanto rilevato ieri, quando sono stati registrati 74.024 nuovi contagiati su 478.051 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività ha rilevato una lieve oscillazione verso il basso, passando dal 15,5% al 15,48%.

Bollettino vaccini Covid, oggi 20 marzo/ Dati: 83,80% terze dosi in Italia

Sono 85 i morti segnalati nell’ultimo report, dato in calo rispetto al +165 fatto segnare venerdì. Sono state 157.692 le vittime di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, mentre sono state 48.385 le persone guarite/dimesse. Un trend che conforta, anche se, purtroppo, si ravvisa un nuovo rialzo per quanto riguarda la categoria degli attualmente positivi: +27.298 rispetto a venerdì (+32.004 giovedì). Il ribasso di ricoverati negli ospedali si è palesato tanto nei pazienti in terapia intensiva (-3), quando nei pazienti negli altri reparti Covid (-84).

Bollettino Coronavirus Lombardia oggi 20 marzo/ Dati: 136.260 attualmente positivi

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, L’ALLARME DI FILIPPO ANELLI: “IN QUESTO MOMENTO DATI COVID NON REALI”

Mentre attendiamo di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Italia, diamo spazio e voce all’allarme lanciato dal presidente della Federazione nazionale dell’Ordine dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, che, come riporta Sky Tg24, chiede al Governo “una riflessione. Conviene ed è opportuno che i positivi siano tracciati anche per capire la dimensione reale del fenomeno”.

In particolare, a giudizio dell’esperto, “in questo momento i dati Covid non sono reali. Questo perché, con la possibilità di utilizzare i test fai da te, la maggior parte delle persone fa i tamponi a casa, senza una registrazione degli esiti. E c’è una grandissima preoccupazione dei medici che oggi osservano un fenomeno che sta quasi sfuggendo di mano. Perché è vero che Omicron e Omicron 2 non danno grandissime conseguenze, ma è anche vero che il numero dei morti è ancora alto”.

COVID CINA/ Città bloccate e nuove varianti: Il Dragone insabbia e prepara la "bomba"

© RIPRODUZIONE RISERVATA