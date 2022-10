Bollettino Coronavirus Italia 20 ottobre 2022/ 81 morti, 41.712 nuovi casi

Bollettino Coronavirus Italia: i numeri di ieri

Siamo in attesa, come ogni giorno, del bollettino coronavirus Italia con i dati aggiornati ad oggi, giovedì 20 ottobre 2022. Il report verrà pubblicato dal ministero della Salute nel pomeriggio e mostrerà quella che è la situazione nella penisola. In attesa dei nuovi numeri relativi a casi, decessi e guariti, vediamo come era la situazione nel bollettino di ieri, 19 ottobre. Nelle 24 ore precedenti al report sono stati registrati 41.712 nuovi casi positivi su 233.084 tamponi molecolari e antigenici. In leggero rialzo la percentuale di contagiati sui test processati: dal 17,7% di martedì al 17,9% di ieri, mercoledì.

Il bollettino coronavirus Italia di ieri parla di 81 nuovi decessi, in calo rispetto a martedì. Il totale da inizio pandemia, da febbraio 2020, è di 178.275 vittime. Aumentano anche i ricoverati negli ospedali: sono 69 i nuovi pazienti che portano il totale nei reparti ordinari a 7.062. Diminuiscono invece le terapia intensive con -3 pazienti con il totale a 251. Dimessi e guariti hanno raggiunto quota 22.493.006.

Perno: “In questo autunno ci infetteremo tutti”

Carlo Federico Perno, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha parlato della situazione Coronavirus sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. “Nuova variante? Sono testati migliaia di virus ogni mese. Se ci fosse lo avremmo scoperto. Oggi si teme più l’influenza. Se dovessero aumentare i morti da Covid allora ci sarebbe una riflessione da fare”.

Secondo Perno, siamo vicini ad una situazione nella quale tutti andranno a contrarre il virus. “È un dato di fatto: questo autunno tutti si infetteranno. Tutti quelli che non si sono contagiati con Omicron, ma si ammaleranno in pochi. E così chiudiamo il cerchio. L’indice di trasmissibilità di Ba5 è altissimo. Non si è certamente abbassato, mentre è calata l’attenzione” ha concluso l’esperto.

