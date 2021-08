Bollettino Coronavirus Italia 21 agosto/ Dati Min. Salute: positività al 3,3%

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Italia, che anche nella giornata di oggi, sabato 21 agosto 2021, restituisce al nostro Paese, mediante i dati diramati dal Ministero della Salute, la fotografia aggiornata della situazione pandemica nello Stivale, con particolare riferimento al numero dei nuovi casi rilevati, complice anche la circolazione della variante Delta, altamente contagiosa, e alla pressione esercitata sulla rete nosocomiale, aspetto fondamentale e da tenere sotto controllo anche in chiave di un possibile cambio di colore da parte di alcune regioni.

Volgendo per un istante lo sguardo alle statistiche di ieri, ricordiamo che il tasso di positività Covid è sceso in Italia al 3,3%, in calo dello 0,2%, in quanto sono stati riscontrati 7.224 contagiati su 220.656 tamponi eseguiti, tra molecolari e antigenici. Invece, i morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 49, quindi il totale arriva a 128.683. Per quanto riguarda i guariti, ne sono stati annotati 6.211. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 131.462, di cui 127.315 in isolamento domiciliare, mentre 3.692 sono ricoverate con sintomi nelle aree mediche (+65 saldo tra entrate e uscite) e 455 in terapia intensiva (-5 nel saldo tra 26 ingressi e uscite).

CORONAVIRUS ITALIA, LE NOVITÀ PER CHI VIAGGIA DA SETTEMBRE

In attesa di conoscere il nuovo bollettino Coronavirus Italia, che sarà fruibile presumibilmente attorno alle 17 di oggi, sottolineiamo che vi saranno alcune novità rilevanti per chi rientrerà dalle vacanze oppure andrà in villeggiatura a settembre, in quanto dal primo giorno del mese vi sarà l’obbligo di Green Pass anche sui trasporti a lunga percorrenza su tutto il territorio nazionale. La certificazione verde servirà per viaggiare in aereo, nave o traghetto per collegamenti interregionali, su treni intercity e alta velocità, su autobus che fanno servizi di trasporto in modo continuativo e periodico e bus a noleggio con conducente.

Saranno invece esentati dalla certificazione verde per gli spostamenti in Italia i minori sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale, e i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute con certificazione medica. Prima di partire, sarà necessario compilare il Passenger locator forms, modulo studiato per facilitare il tracciamento dei contatti nel caso i passeggeri siano stati esposti a possibili contagi da Covid-19.

