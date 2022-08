Bollettino Coronavirus Italia 21 agosto/ Dati Min. Salute: tasso positività al 14,8%

In questa domenica 21 agosto 2022 non mancherà il consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia di oggi, in grado di fornire, per mezzo dei dati raccolti e certificati dal Ministero della Salute, un’istantanea aggiornata circa la pandemia di Covid-19 nel Belpaese. Prima di scoprire le statistiche odierne, riavvolgiamo idealmente il nastro temporale di 24 ore e torniamo alla giornata di sabato, quando sono stati registrati 24.394 contagi, a fronte di 164.804 tamponi processati fra molecolari e antigenici e un tasso di positività che è sceso al 14,8%, con un calo rilevato dello 0,7%.

Secondo il bollettino Coronavirus Italia di 24 ore fa, i morti nel complesso sono arrivati a toccare quota 174.659, con 88 decessi avvenuti sabato. Nello stesso lasso di tempo, sono stati 41.099 i guariti, mentre le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 782.628, di cui 775.844 in isolamento domiciliare. In ospedale, sono 6.528 i ricoverati nelle aree mediche Covid (-254), mentre nelle terapie intensive sono 256 i degenti (-4), di cui 22 rappresentano esclusivamente ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, LE PAROLE DI ROBERTO SPERANZA: “ABBIAMO UNA FORZA CHE PRIMA NON AVEVAMO CONTRO IL COVID”

In attesa di conoscere i numeri aggiornati e facenti parte del bollettino Coronavirus Italia, che verrà diffuso soltanto nel pomeriggio da parte del Ministero della Salute, concentriamoci sulle frasi pronunciate dal ministro Roberto Speranza nel corso del meeting di Rimini e del dibattito “Il cambiamento possibile, la sanità oltre il Covid”.

Speranza ha asserito in particolare, come riportano anche i colleghi del quotidiano “Il Sole 24 Ore” che oggi nel nostro Paese “abbiamo una forza che non avevamo prima contro il Covid, la campagna di vaccinazione e gli antivirali che ci hanno permesso di affrontare il Covid in modo diverso. Non è evaporato e non è sparito, purtroppo non è così. Testardamente e controvento in campagna elettorale dico serve cautela, prudenza e piedi per terra, perché in questi 3 anni abbiamo visto che il Covid è nemico insidioso e non dobbiamo considerare che la battaglia è definitivamente vinta”.

