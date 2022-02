Bollettino Coronavirus Italia 21 febbraio 2022/ Dati Min Salute: positività all’11,3%

Inizia una nuova settimana e torna puntuale anche in questo lunedì 21 febbraio 2022 il bollettino Coronavirus Italia, che, per mezzo dei dati raccolti e diramati dal Ministero della Salute, consentirà di ricostruire nel dettaglio lo scenario pandemico italiano aggiornato. Dando uno sguardo ai dati di ieri, scopriamo che nelle ultime 24 ore nel nostro Paese il numero di nuovi contagi si è attestato a quota 42.081, con 63.492 guariti-dimessi tra sabato e domenica. I decessi, purtroppo, sono stati 141 e hanno fatto salire il computo totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria sino a 152.989.

Fino a questo momento hanno contratto il virus SARS-CoV-2 1.348.347 italiani, con un tasso di positività che arriva all’11,3% (+1%) dopo gli ultimi 372.776 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Di questi, 1.334.129 sono in isolamento domiciliare, 13.284 sono ricoverati con sintomi in area medica e 934 in terapia intensiva. Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia risultano essere, in questo periodo, le regioni più colpite in termini di nuovi positivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, NICOLA MAGRINI (AIFA): “RACCOMANDIAMO LA QUARTA DOSE AI SOGGETTI PIÙ FRAGILI”

In attesa di scoprire il nuovo bollettino Coronavirus Italia, riportiamo le dichiarazioni del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, rilasciate a e-VENTI su Sky Tg24, contenitore durante il quale ha commentato la decisione presa oggi dall’Agenzia: “Raccomandiamo la quarta dose ai soggetti più fragili dopo 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale con il booster. La raccomandazione scaturisce dall’esigenza di coprire il 30-40 per cento di fragili che non ha avuto una risposta ottimale, anzi una risposta parziale, e di recuperare il 15% che non ha risposto”.

Magrini ha poi aggiunto ancora che, in queste settimane e in quelle che verranno, “concentrarsi sui soggetti più fragili è la priorità. Valuteremo quello che succederà con grande attenzione a partire dai prossimi mesi, che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. Servirà capire quali varianti circoleranno e sulla base di quello decidere se avere un’altra campagna di vaccinazione di massa o concentrarsi a restringere la raccomandazione a vaccinarsi come per l’influenza solo su soggetti a partire da una certa età”.



