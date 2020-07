Bollettino coronavirus Italia 21 luglio/ Dati Min. Sanità: rischio nuove chiusure?

La giornata di domenica era stata un record positivo per i casi e le vittime di coronavirus in Italia, ma già il bollettino del Ministero della Sanità emerso ieri ha visto un lieve rialzo del numero di decessi, mentre resta basso il numero di contagiati rispetto alle tremende Fasi 1 e 2. Al netto dei dati però, resta alta la guardia del Governo e del CTS per fermare sul nascere eventuali nuovi prossimi focolai. Nei dati del 20 luglio si segnalano 13 vittime tra domenica e lunedì (8 in Lombardia) con la quota nazionale da inizio emergenza Covid-19 che sale drammaticamente a 35.058. Le persone invece contagiate dal coronavirus sono nel complesso 244.624, con aumento di 190 unità rispetto al giorno prima: sono in tutto però 12.404 i malati attivi (-36 unità) dopo i 24.253 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (contro una media giornaliera di norma attorno ai 50mila in tutta Italia). Guarite-dimesse infine 197.162 persone ( +213) mentre il conteggio del Covid-19 negli ospedali vede 745 ricoveri in reparti Covid-19, 47 in terapia intensiva e 11.612 in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO MINISTERO SANITÀ: RISCHIO NUOVE CHIUSURE?

Sono in tutto 9 le Regioni dove non si contano nuovi contagi di coronavirus secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Sanità, ovvero Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna, Umbria, Bolzano, Puglia e Marche. Sul fronte regioni più colpite invece dietro ai 56 casi nuovi in Lombardia, segue l’Emilia Romagna e il Veneto con 42 tamponi positivi, 14 nel Lazio, 12 in Liguria e 6 in Campania. Al netto dei dati che restano comunque bassi rispetto ai mesi più difficili della pandemia italiana, resta il livello di guardia molto alto per il rischio di seconde ondate, pur davanti agli ottimi sviluppi sui primi test dei vaccini emersi ieri: il ministro della Salute Roberto Speranza al Tg5 ha spiegato «Il rischio di nuove chiusure c’è, perchè il rischio zero purtroppo non esiste. Gli italiani sono stati straordinari ed hanno avuto comportamenti molto corretti, ora dobbiamo continuare su questa strada. Ma se dovessimo renderci conto che ci sarà bisogno di interventi ancora più duri in alcuni ambiti e in alcune aree e città lo faremo senza tentennamenti». Il suo vice, Pierpaolo Sileri, ha invece sottolineato positivamente la diminuzione delle terapie intensive: «arriveremo non dico a zero ma vicinissimi alle pochissime unità», anche se si dice critico sul fornire dati quotidiani nei bollettini «dare il bollettino giornaliero dei contagi crea solo paura e panico. Spero che qualcuno mi ascolti, soprattutto la Protezione civile».





© RIPRODUZIONE RISERVATA