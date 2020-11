Bollettino coronavirus Italia 21 novembre/ Dati Min. Salute: “Le misure funzionano”

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus Italia, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati al 21 novembre 2020. Ieri il Ministero della Salute ha reso noti altri 37.242 casi positivi (in rialzo rispetto a ieri) su oltre 238 mila tamponi processati: il conto dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è salito a 1.345.767 persone. Lombardia regione più colpita con +9.221 infettati, seguita da Campania (+4.226), Piemonte (+3.861) e Veneto (+3.468). Purtroppo è stato registrato anche un aumento di decessi per Covid-19: +699, totale di 48.569 vittime. Il bilancio dei soggetti attualmente positivi in Italia è salito a quota 777.176 persone, +15.505 rispetto a giovedì, mentre quello dei guariti ha superato quota 520 mila persone. Infine, il bilancio della situazione negli ospedali italiani: +36 pazienti in terapia intensiva (totale 3.748), +347 ricoverati negli altri reparti Covid (totale 33.957).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, registriamo nuove prese di posizione da parte degli esperti. Il professor Massimo Galli ai microfoni de La Stampa ha ribadito ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia: «Non bisogna avere fretta di allentare le misure, anche perché i dati per essere reali devono essere consolidati. So che è impopolare dirlo, ma non è il tempo dei liberi tutti e non lo sarà a lungo. Non ne veniamo fuori se invece di guardare alla realtà cominciamo la corsa alla riapertura». Luca Richeldi, membro del Comitato tecnico scientifico, ha messo in risalto ai microfoni del Corriere della Sera che le misure messe in campo stanno funzionando – merito di un gioco corale tra «scienziati, medici, ospedali, istituzioni ma soprattutto cittadini» – e che il Natale «speciale» che incombe non vuol dire liberi tutti: «Dico però che questo senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, i sacrifici e le privazioni a cui ancora ci sottoporremo, faranno in modo che questo sarà anche l’ultimo Natale così. Le buone notizie, infatti, che arrivano dal fronte dei vaccini e da quello dei farmaci antivirus, sono incoraggianti. Perciò, anche senza cenoni e senza abbracci, porteremo in famiglia lo spirito giusto, fatto di altruismo e condivisione».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 20 NOVEMBRE





