Bollettino coronavirus Italia 21 novembre/ Ministero Salute: 512 terapie intensive

Il Covid cresce in Italia anche se non ai livelli di un anno fa e soprattutto non ai ritmi che vediamo in queste settimane in altri Paesi europei: il bollettino del Ministero della Salute diffuso ieri certificava un aumento di 11.555 nuovi contagi, con 49 decessi, un tasso di positività al 2% e un numero di tamponi processati ancora molto elevati nelle ultime 24 ore (574.812).

È però la situazione negli ospedali che al momento rende questa “quarta ondata” ancora con numeri accettabili e senza imminenti recrudescenze “verticali”: in attesa dei nuovi numeri del bollettino di domenica (come sempre in arrivo attorno alle ore 17, con aggiornamenti su questi stessi schermi), i ricoverati in reparti ordinari Covid al momento sono 4.250 (+105 tra venerdì e sabato) con 512 posti di terapia intensiva occupati in tutta Italia (stabili). Sono guarite ancora ieri 5.220 persone mentre le persone che al momento restano “positive” al tampone Covid sono 143.401 in tutto il Paese.

MINISTERO DELLA SALUTE: “NO LOCKDOWN MA SERVONO SCELTE GIUSTE”

Mentre il Governo si prepara a nuove misure/strette per le prossime settimane – previsto entro giovedì un Cdm per ridiscutere nuove forme di Green Pass con possibili riduzioni di validità e maggiori libertà solo per i vaccinati/guariti – sono emerse ancora ieri i nuovi dati del bollettino Iss che ribadiscono l’assoluta centralità e utilità dei vaccini anti-Covid, con in evidenza anche la necessità della dose booster (richiamo). Ad oggi infatti il tasso di decessi Covid tra i non vaccinati (65 su 100mila) è 9 volte superiore rispetto a quelli che hanno ricevuto il vaccino da meno di 6 mesi (7 su 100mila), mentre è 6 volte più alto rispetto a chi si è vaccinato con ciclo completo da oltre 6 mesi (11 su 100mila). Dal Ministero della Salute, per voce del consulente di Speranza Walter Ricciardi, giunge l’invito al Governo di non approntare alcun lockdow né obbligo vaccinale: «L’obbligo generale è una misura troppo divisiva ed estrema, vale la pena promuovere un green pass rafforzato che induca le persone a vaccinarsi». Semmai, spiega ancora il consulente del Ministro intervistato a “In Onda” su La7, occorre che vi sia l’obbligo per chi «professionalmente è a contatto con persone fragili. I bambini sono persone non vaccinate e fragili». Ma è sull’adeguamento del Green Pass e sulla terza dose da fare subito che occorre prendere un indirizzo molto rapido: «Noi abbiamo visto che dopo il ciclo vaccinale di base, a 6 mesi di distanza, c’è una diminuzione della protezione e c’è la necessità della terza dose. Il green pass di 12 mesi ha una durata eccessiva. Israele lo fa scadere automaticamente dopo 6 mesi, noi dobbiamo rivederlo in base all’effettiva protezione, che passa per la terza dose di richiamo. Io sono convinto che la gente si vaccinerà nuovamente».

