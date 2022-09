Bollettino coronavirus Italia 21 settembre/ Aumenta il tasso di positività

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA IERI

Come ormai d’abitudine, verso le 16 di oggi pomeriggio, mercoledì 21 settembre, verrà emanato l’aggiornamento al bollettino coronavirus per l’Italia con il numero complessivo di nuovi positivi, decessi, guarigioni e ricoveri all’interno dell’emergenza sanitaria dovuta al covid. Però, mentre attendiamo che il Ministero della Salute aggiorni il bollettino, recuperiamo quello di ieri, martedì 20 settembre. In questo ultimo periodo sembra che i casi di covid stiano tornando piano piano a crescere, e ieri si sono registrati 28.395 nuovi contagi a fronte di 207.434 tamponi processati.

Bollettino coronavirus Lombardia 21 settembre/ Tasso positività e contagi aumentano

Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari al 13,7% con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto a lunedì, che si attestava a quota 13,7%. Purtroppo, nel bollettino coronavirus di ieri si sono registrati anche 60 nuovi decessi, anche questi in aumento rispetto alle ultime giornate (lunedì erano 29). Dal punto di vista della pressione ospedaliera, invece, la situazione per ora sembra essere ancora positiva, anche se rispetto ai mesi estivi sembra in leggero aumento. Ieri nel bollettino coronavirus si sono registrati +2 pazienti in terapia ordinaria e –1 in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 20 SETTEMBRE/ +10 decessi, +19 ricoverati

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, LA SITUAZIONE NELLE REGIONI

Insomma, sembra che in questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un leggero aumento dei contagi e dei decessi, come attesta il bollettino coronavirus emanato quotidianamente dal Ministero della Salute. In generale, non sembra essere ancora arrivato il momento di preoccuparsi eccessivamente o di correre ai ripari, ma questo potrebbe significare che siamo sempre più vicini ad un aumento della curva dei contagi, in vista probabilmente di una nuova ondata.

Mentre attendiamo che il bollettino coronavirus riceva il suo aggiornamento quotidiano, cerchiamo di capire come proceda la pandemia nelle regioni italiane. Come è sempre stato da febbraio 2020 è la Lombardia a trainare i contagi con 5.570 casi, seguita dal Lazio (2.520) e dal Veneto (3.590). Sotto si posizionano, invece: Toscana (1.408), Emilia Romagna (969), Campania (2.381), Piemonte (2.714), Sicilia (1.477), Calabria (816), Abruzzo (891), Puglia (1.236), Sardegna (536), Marche (742), Liguria (780), Friuli Venezia Giulia (795), Umbria (471), Bolzano (614), Trento (514). Mentre, nel bollettino coronavirus si posizionano alla fine dell’elenco dei contagi in 24 ore: Basilicata (229), Molise (103) e Valle d’Aosta (39).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 20 SETTEMBRE/ +60 morti, tasso positività 13,7%

© RIPRODUZIONE RISERVATA