Bollettino Coronavirus Italia 22 agosto/ Dati Min Salute: 4199 ricoverati in ospedale

Si rinnova anche oggi, domenica 22 agosto 2021, l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Italia, imperniato sui dati diramati dal Ministero della Salute e teso a tratteggiare un quadro preciso – l’ennesimo – circa la situazione connessa alla pandemia nel nostro Paese, con particolare riferimento ai nuovi casi positivi e alla pressione esercitata sulla rete ospedaliera nosocomiale, aspetto sempre da tenere in considerazione quest’ultimo, anche in virtù dei possibili cambi di colore da parte delle regioni del Belpaese.

Intanto, volgendo lo sguardo alle statistiche della giornata di ieri, sono stati 7.470 i contagiati, a fronte di 255.218 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, per cui la positività è scesa dello 0,3 per cento rispetto a ieri (2,9%), mentre il totale dei casi certificati dall’avvento del virus SARS-CoV-2 entro i confini nazionali è salito a 4.478.691. Per quanto concerne, invece, i morti per Covid, sono 45 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, quindi il totale si è attestato a 128.728. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 133.421, di cui 129.222 in isolamento domiciliare, mentre crescono leggermente le degenze negli ospedali: i ricoverati con sintomi nelle aree Covid sono 3.733 (+41 nel saldo ingressi e uscite), mentre 466 sono i malati in terapia intensiva (+11 saldo tra 40 ingressi giornalieri e uscite).

CORONAVIRUS ITALIA, PREGLIASCO: “IN AUTUNNO TEMIAMO COLPO DI CODA DEL VIRUS”

In attesa di conoscere i nuovi dati relativi al bollettino Coronavirus Italia, che, verosimilmente, saranno disponibili attorno alle 17 del pomeriggio odierno, il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos Salute, dichiarando quanto segue: “Nel prossimo autunno temiamo un colpo di coda del virus, facilitato dalla riapertura delle scuole, dalle condizioni meteorologiche e dalla ripresa dell’attività lavorativa post vacanze”.

In particolare, come evidenziato da uno studio condotto Oltremanica, il campionato europeo di calcio e la finale in particolare hanno determinato un incremento nel numero di casi. Per questo, ha sottolineato l’esperto, è importante “porre massima attenzione alla ripartenza del campionato di calcio italiano, per il quale credo si debba essere progressivi nell’apertura al pubblico negli stadi e valutare qual è l’andamento epidemiologico via via che si evidenzierà in Italia. Occorre valutare con grande attenzione le modalità di ripartenza del campionato di calcio italiano”.

