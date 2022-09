Bollettino coronavirus Italia 22 settembre/ Indice di positività e ricoveri in calo

BOLLETTINO CORONAVIRUS IERI

Attorno alle 16 di oggi pomeriggio, giovedì 22 settembre, verrà pubblicato l’aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia a cura del Ministero della Salute. Il bollettino ci aiuta a tenere conto dei nuovi contagi, dei decessi, delle guarigioni e dei ricoveri per coronavirus, dandoci anche un’idea sul fatto che la pandemia sia in crescita o in calo. Nell’ultimo periodo tutti i parametri del bollettino sembrano essere stati piuttosto altalenanti, tra aumenti e cali spesso imprevedibili.

Per capire meglio come procede la pandemia, però, mentre attendiamo che il bollettino coronavirus riceva il suo aggiornamento quotidiano, recuperiamo quello di ieri, mercoledì 21 settembre. Nella giornata di ieri si sono riscontrati 21.190 nuovi positivi, individuati grazie a 166.500 tamponi processati in 24 ore. Questi due dati messi in relazione indicano un tasso di positività pari al 12,7%, con un calo di un punto percentuale rispetto alla giornata di martedì (che era pari al 13,7%). Purtroppo, nella giornata di ieri il bollettino coronavirus dell’Italia ha registrato anche 46 decessi, che portano il totale da febbraio 2020 ad oggi a quota 22.102.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, I CASI REGIONE PER REGIONE

Insomma, sembra che nella giornata di ieri il bollettino coronavirus dell’Italia, pubblicato ed aggiornato dal Ministero della Salute, abbia registrato un positivo calo nei contagi, anche se non si tratta certamente di un calo ampiamente significativo. Dal punto di vista dei ricoveri, nella giornata di mercoledì 21 si sono registrati -76 pazienti nei reparti ordinari e -4 in terapia intensiva, sottolineando come la pressione ospedaliera sia piuttosto sotto controllo in questo ultimo periodo di pandemia.

Dal punto di vista delle singole regioni italiane, infine, il bollettino coronavirus dell’Italia sembra posizionare in prima posizione la Lombardia, con 3.525 contagi, seguita a ruota dal Veneto con i suoi 3.087 contagi. Tutte le altre regioni restano sotto la quota dei 2000 contagi e sono: Campania (1.791), Lazio (1.819), Emilia-Romagna (1.555), Sicilia (1.059), Puglia (814), Piemonte (1.601), Toscana (985), Marche (567), Liguria (475), Abruzzo (700), Calabria (580), Friuli Venezia Giulia (649), Sardegna (381), Umbria (484), Bolzano (403), Trento (442) e Basilicata (167). Mentre, nel bollettino coronavirus di ieri sia il Molise che la Valle d’Aosta rimangono sotto quota 100, rispettivamente con 75 e 28 contagi.

