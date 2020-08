Bollettino coronavirus Italia 23 agosto/ Dati Ministero Salute: oltre 1000 nuovi casi

Ieri è stata superata quota 1.000 nuovi casi, c’è attesa per i dati del bollettino coronavirus Italia di oggi, domenica 23 agosto 2020. Come reso noto dal Ministero della Salute, sabato sono stati rilevati 1.071 nuovi contagiati sul territorio nazionale, dato annotato l’ultima volta lo scorso 12 maggio 2020. La regione più colpita è stata il Lazio, con ben 215 nuovi infettati. Fortunatamente è stato registrato un calo per quanto riguarda i morti: +3 decessi rispetto a venerdì, quando erano state annotate +9 vittime. Nessun morto in Lombardia, dove sono stati rilevati 185 nuovi casi positivi. -5 i ricoverati in terapia intensiva, +5 i ricoverati negli altri reparti Covid. Incremento degno di nota per quanto riguarda gli attuali positivi, ad oggi 17.503, mentre i pazienti guariti dal Covid-19 sono saliti a quota 205.203, con un +243 rispetto a venerdì.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

Nelle ultime ore si è parlato molto dell’ipotesi di nuovo lockdown in caso di ulteriore incremento di casi positivi, ipotesi definita «insensata» dal virologo Fabrizio Pregliasco ai nostri microfoni. Sul tema si è espresso anche il ministro Roberto Speranza: «Lockdown, blocchi regionali, divieto di trasferimenti interregionali. Calma, non ci troviamo in questa situazione. Io sono sempre stato e ancora sono per la massima prudenza. Ma bisogna mantenere la calma. Il nostro Paese non si trova nelle condizioni di dover attivare queste misure. Proprio no», le sue parole ai microfoni di Repubblica. Il titolare della Salute ha poi messo in risalto che i ricoveri sono pochi, mentre sul dossier scuola non ci sono dubbi: si ripartirà il prossimo 14 settembre. Massima attenzione in questi giorni sul capitolo rientri dall’estero, ma non solo. Preoccupa l’alto numero di casi positivi di rientro dalla Sardegna. Come riportato da Repubblica, il ministro Boccia è al lavoro per un accordo di reciprocità sui controlli, mentre i governatori restano divisi sullo stop alla mobilità tra Regioni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 22 AGOSTO





