Bollettino coronavirus Italia 23 gennaio/ Min. Salute: 2,7mln positivi, calo ricoveri

Ad oggi in Italia sono positivi al coronavirus 2.723.949 cittadini: questo racconta l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, in attesa dei nuovi dati in arrivo domenica pomeriggio dopo le ore 17.

Il “picco” dei contagi sembra però conclusosi e già si intravedono i lievi ma importanti “cali” nella pressione ospedaliera: ieri ancora alto il numero dei morti positivi al tampone Covid (333) mentre i contagi scendevano a 171.263 nelle precedenti 24 ore. Sono in tutto 19.442 i ricoverati in Italia con sintomi Covid (-43), 1.676 le terapie intensive (-31) e 2.700.831 in isolamento domiciliare senza particolari sintomi. Da domani 24 gennaio, secondo le ordinanze dell’ultima Cabina di regia, sono ben 6 le Regioni che cambieranno colore: Puglia e Sardegna in zona gialla, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in zona arancione. Le Regioni tornano alla carica per cambiare il sistema dei “colori” e pure le modalità per stilare il bollettino Covid: martedì prevista nuova Conferenza delle Regioni per produrre documento unitario da discutere poi col Governo entro la fine della prossima settimana.

In attesa del nuovo bollettino coronavirus diffuso dal Ministero della Salute nelle prossime ore, sono i dati dell’ultimo report Iss a tenere banco nella continua campagna di contrasto alla pandemia in Italia: le persone non vaccinate contro Covid-19 hanno un rischio, se si infettano, 21 volte maggiore di finire in terapia intensiva rispetto a chi ha fatto due dosi vaccinali. Il report esteso pubblicato sabato segnala anche la possibilità che diventa 39 volte più alta rispetto a chi ha fatto anche la dose booster: 31,3 casi su centomila contro 0,8 casi. Recita così il report esteso aggiornato al 19 gennaio: «L’efficacia del vaccino, come riduzione percentuale del rischio (rispetto ai non vaccinati), nel prevenire la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2, è pari al 66% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 53% tra i 91 e 120 giorni, e 34,7% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Ed è pari al 66,7% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster». Sulla prevenzione specifica della malattia, la percentuale vede quota pari a 95% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, «93% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 89% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni. E’ invece pari al 97,5% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster».

