Bollettino coronavirus Italia 24 dicembre/ Dati Min. Salute: superati 70mila morti

Nuovi casi positivi ma con più tamponi nel bollettino coronavirus Italia di ieri: appuntamento attorno alle ore 17.00 con i dati sull’emergenza sanitaria diramati dal Ministero della Salute. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati annotati 14.522 nuovi contagiati su oltre 175 mila tamponi processati. La Regione più colpita è stata il Veneto con 3.357 nuovi infettati, poi Lombardia con 2.153 ed Emilia Romagna con 1.129.

Da registrare il rialzo del tasso di positività: dall’8% di martedì all’8,3% di ieri. In calo ma resta elevato il numero dei decessi, +553: superata quota 70 mila vittime di Covid-19 da inizio epidemia. Stabile il dato dei guariti: oltre 20 mila in più rispetto al giorno precedente. Buone notizie dalla situazione dei ricoverati negli ospedali: -63 pazienti in terapia intensiva (2.624 in totale) e -402 pazienti negli altri reparti Covid (24.456 in totale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, giovedì 24 dicembre 2020, prosegue il dibattito sulla variante Covid inglese. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Giorgio Palù ha evidenziato che il vaccino anti-Covid sarà assolutamente efficace: «Tutti i vaccini con alta efficacia, e questi lo sono al 95%, solitamente producono immunità sterilizzante il che equivale a protezione totale da malattia e infezione, con mancata possibilità di trasmissione tra individui. Le aziende stanno approfondendo studi per dimostrarlo con i dati. Fra i compiti di sorveglianza di Aifa c’è anche quello della risposta immunitaria e dell’evoluzione genetica del virus». Il numero uno di Aifa ha poi sottolineato: «Tutte le pandemie della storia causate da agenti virali, anche quelle ricorrenti, non sono durate più di due anni dal loro esordio e questo significa che i virus finiscono per adattarsi all’uomo che a sua volta sviluppa naturalmente sistemi di difesa».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 23 DICEMBRE





