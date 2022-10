Bollettino Coronavirus Italia 25 ottobre 2022/ Vaia: “Varianti? Figlie di Omicron”

Bollettino coronavirus Italia: i numeri di ieri

Nel pomeriggio verrà diramato il bollettino coronavirus Italia con i dati sull’emergenza epidemiologica aggiornati ad oggi, martedì 25 ottobre 2022. In attesa di conoscere il report odierno, vediamo i dati pubblicati dal ministero della Salute nella giornata di ieri, 24 ottobre 2022. Ieri sono stati registrati 11.606 nuovi contagiati su oltre 80 mila tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. La percentuale di positività è passata dal 15,7% di domenica al 14,4% di ieri.

Il bollettino coronavirus Italia di ieri parla inoltre di 39 nuovi decessi. Si tratta di numeri in ribasso rispetto a domenica. Il totale delle vittime sale così a 178.663 dall’inizio della pandemia. Passando alla situazione dei ricoverati in ospedale, vediamo che ci sono -3 pazienti in terapia intensiva: il report parla di 226 persone. Sono +107 i ricoverati negli altri reparti per un totale di 7.124. Gli attualmente positivi sono 11.357 in meno rispetto a lunedì. 501.090 le persone in isolamento domiciliare.

Vaia: “Basta con il bollettino quotidiano”

Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, ha parlato in un’intervista a Libero facendo il punto sulla situazione del Coronavirus in Italia. In Italia, secondo l’esperto, non ci sarebbe bisogno di proseguire con il report quotidiano: “Basta col bollettino dei morti di Covid“, chiede a gran voce. L’aumento dei decessi, spiega Vaia, “non mi preoccupa affatto. In questo momento non vi sono assolutamente elementi di allarme, con buona pace di chi continua a terrorizzare e a profetizzare sciagure, facendo un danno incalcolabile al Paese, soprattutto ai più giovani“.

Parlando invece delle varianti, Vaia ha dichiarato: “La curva dei casi indica che l’ondata sostenuta dalla variante Omicron Ba.5, predominante, è ancora in corso, ma non si assiste a un impatto significativo in termini di malattia grave. Nello stesso periodo dell’anno scorso, quando eravamo in piena ondata Delta, tutti gli indicatori di malattia grave (ospedalizzazioni, terapie intensive) erano più elevati. Non ci sono neppure segnali di forte pressione sulle strutture sanitarie, come in altri periodi della pandemia“.











