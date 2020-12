Bollettino coronavirus Italia 26 dicembre 2020/ Tasso di positività balza al 12,5%

L’attesa quotidiana si rinnova in questo 26 dicembre per il nuovo bollettino coronavirus che fotograferà la situazione del contagio in Italia. Nel consueto report diramato ieri dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile impossibile non notare un certo stridore tra l’atmosfera del Natale e i 459 nuovi deceduti registrati il 25 dicembre. Per quanto riguarda i nuovi contagi, nella giornata di ieri sono stati 19.037 contagiati a fronte di 152.334 tamponi processati.

Proprio questo dato è stato l’aspetto più preoccupante del bollettino coronavirus di Natale: il tasso di positività ha compiuto infatti un vero e proprio balzo, passando dal 9,3% registrato alla Vigilia, al 12,49% di Natale. Un incremento del 3,2% che non può non destare allarme, a maggior ragione con la consapevolezza che queste giornate di festa rappresentano in molte occasioni una pericolosa occasione di contagio.

CORONAVIRUS ITALIA: OGGI NUOVO BOLLETTINO

Il bollettino coronavirus di oggi in Italia dovrà dire anche se sarà confermato il calo per quanto riguarda la pressione nei reparti ospedalieri. Ieri 25 dicembre il saldo tra nuovi ingressi e malati ricoverati: faceva segnare -5 terapie intensive e –668 ricoveri. Un’altra notizia incoraggiante è quella che riguarda i guariti: ieri il dato parlava di 32.324 persone in più ad essersi messi alle spalle l’incubo coronavirus. A livello di singole Regioni suscita particolare apprensione l’andamento del contagio in Veneto: ieri il tasso di positività si è attestato su un dato addirittura più che doppio rispetto a quello nazionale, il 36,37%. Una percentuale evidentemente troppo alta per pensare di attribuire alla capacità di tracciamento il riscontro di tante positività. Soltanto ieri, infatti, i nuovi positivi sono stati 5.010 a fronte di 13.776 tamponi processati.



