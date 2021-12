BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 26 DICEMBRE/ Min. Salute: record contagi, 1071 terapie

IL BOLLETTINO DI IERI

Per il terzo giorno consecutivo l’Italia segna il proprio record di contagi dall’inizio della pandemia: il bollettino coronavirus di Natale ha visto l’aumento di 54.762 nuovi casi positivi al tampone Covid, con 14.851 guariti ma con purtroppo anche 144 morti (trend per fortuna non cresciuto in maniera esponenziale come i contagi).

In attesa del nuovo report di oggi 26 dicembre, il Ministero della Salute ha diramato ieri un bollettino con il rialzo contenuto del tasso di positività (5,6%, +0.2%) ma con numeri che iniziano a preoccupare per quanto riguarda la pressione sugli ospedali dei ricoveri. Per il momento comunque la variante Omicron sta comportando un aumento considerevole dei contagi senza gravare eccessivamente sui ricoverati, ma resta fortemente monitorata la situazione (con relativo aumento importante delle vaccinazioni, ancora ieri +1,2 milioni di dosi somministrate) con la speranza che si possa mantenere un trend “contenuto” come dimostrano i casi simili di Israele e Regno Unito.

CORONAVIRUS ITALIA, ALLARME TERAPIE INTENSIVE

Al momento in Italia sono positivi al coronavirus 500.466 persone: di queste, indica il bollettino del Ministero della Salute, 490.503 sono in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi, 8.892 ricoverati in reparti ordinari Covid (+80 tra il 24 e Natale), 1.071 le terapie intensive occupate a livello nazionale (+33 rispetto a venerdì). Secondo il verbale della Cabina di regia anti-Covid tenutasi la Vigilia di Natale, l’allerta sul fronte ricoveri è tenuta in forte considerazione al Ministero della Salute: «Questa settimana a livello nazionale è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva». In una ordinanza pubblicata il 24 dicembre, vengono disposte «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione del’ l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia». È in vigore da ieri infine il nuovo Decreto Festività che dispone una serie di misure anti-Covid per limitare la diffusione della variante Omicron e favorire allo stesso tempo la crescita delle vaccinazioni: ritorno mascherine obbligatorie all’aperto (FFP2 in luoghi affollati al chiuso), divieto feste, discoteche, obbligo di accesso in Rsa con il “Mega Green Pass” (solo per vaccinati con terza dose), oppure con tampone negativo (anche se vaccinati con 1-2 dosi), riduzione del certificato Covid da 9 a 6 mesi (misura che però scatta dal 1 febbraio).

