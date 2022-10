Bollettino coronavirus Italia 26 ottobre 2022/ Crisanti: “Misure? Serve buon senso”

Bollettino Coronavirus Italia: i numeri di ieri

Attendiamo il pomeriggio di oggi per conoscere quello che è il report quotidiano relativo al Coronavirus. Il bollettino Coronavirus Italia verrà reso noto dal Ministero della Salute come ogni giorno intorno alle 17, ma in attesa di conoscere i dati aggiornati sul virus, andiamo a vedere qual era la situazione di ieri, 25 ottobre 2022. Nelle 24 ore precedenti sono stati registrati 48.714 nuovi contagiati su 297.268 tamponi processati tra molecolari e antigenici. La percentuale di casi positivi sui test effettuati è passata così dal 14,4% di lunedì al 16,4% di ieri.

Il bollettino coronavirus Italia di ieri parla di 120 nuovi decessi, in netta risalita rispetto a lunedì. Il totale di vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia è così salito a 178.753. I dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 57.034 per un totale che sale a 22.729.641. Sono invece 492.661 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 6 i nuovi pazienti in terapia intensiva (232) e -18 pazienti negli altri reparti (7.106).

Crisanti: “Restrizioni? Alcune misure verranno tolte”

A Mattino Cinque, Crisanti, microbiologo e neo senatore del Partito Democratico, ha parlato delle restrizioni che potrebbero tornare visto l’aumento dei casi. “Per le restrizioni ci vuole un po’ di buon senso e questo buon senso deve essere applicato alla situazione epidemiologica e all’accettabilità sociale di determinate misure, non serve l’ideologia ma ogni misura deve essere impostata per proteggere i fragili al di là delle divisioni politiche, poi chiaramente sta nella sensibilità politica applicare o meno determinate misure. Io penso che questo governo ha un orecchio sensibile all’accettabilità sociale quindi penso che alcune misure verranno tolte” ha spiegato l’esperto.

Crisanti ha poi proseguito: “In questo momento siamo in un momento della situazione in cui la maggior parte popolazione è protetta, le varianti non preoccupano dal punto di vista clinico quindi sicuramente è il momento di applicare misure con un accettabilità sociale maggiore poi se la situazione si aggrava… I no vax? Ormai non ha nemmeno senso esserlo visto che la maggior parte di loro si sarà infettata e quindi saranno protetti”.











