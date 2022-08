Bollettino Coronavirus Italia 27 agosto/ Dati Ministero della Salute: +21.998 casi

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA DI IERI

Anche oggi, sabato 27 agosto, l’appuntamento è con il bollettino coronavirus del Ministero della Salute. In attesa dei dati che verranno resi noti dal Governo nel pomeriggio, vediamo dunque i numeri sulla pandemia aggiornati a ieri, con i nuovi contagi, decessi e guariti. Come reso noto dalle autorità sanitarie, nelle 24 ore precedenti all’ultimo bollettino sono stati registrati 21.998 nuovi contagiati al Covid-19 su 148.412 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. La percentuale di positività è scesa leggermente: dal 15,2% di giovedì al 14,8% di ieri, venerdì 26 agosto.

Il bollettino coronavirus di ieri ha evidenziato 99 nuovi decessi, in aumento rispetto a giovedì. Il totale da inizio pandemia sale a 175.226 vittime. Il bilancio dei guariti e dei dimessi è salito di 35.386 unità nell’ultimo report, mentre è continuato il calo degli attuali positivi: -13.490 persone rispetto a giovedì. Nel bollettino di venerdì 26 agosto, inoltre, -3 pazienti in terapia intensiva (totale 231) e -177 pazienti negli altri reparti ordinari (5.827).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

Gianni Rezza, dopo la pubblicazione del rapporto settimanale ISS, ha parlato del del tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, rispettivamente al 9,4% e al 2,4%, al di sotto della soglia di criticità. Abbassare la guardia, comunque, non è la mossa giusta secondo l’esperto, che ha ribadito l’importanza dei vaccini, con la necessità di effettuare la seconda dose booster per gli anziani, e di determinate cure come farmaci antivirali e anticorpi monoclonali.

Le parole di Rezza: “Considerato comunque il lieve incremento dei casi e anche la possibilità che inizino a circolare nuove varianti ricordiamo l’importanza di alcuni potenti strumenti che abbiamo per combattere l’epidemia: innanzitutto, i vaccini, ci sono troppi ultra 60enni che non hanno effettuato la seconda dose booster; ma anche i farmaci antivirali e gli anticorpi monoclonali che sono molto importanti per proteggere le persone a più alto rischio dalle conseguenze peggiori della malattia”.

