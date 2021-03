Bollettino coronavirus Italia 27 marzo/ Dati Min. Salute: tasso positività stabile

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus dell’Italia di oggi, sabato 27 marzo 2021. Come reso noto dal Ministero della Salute, venerdì il dato dei contagi è rimasto sotto quota 25 mila, per la precisione 23.987 contagiati), mentre il numero di decessi resta ancora alto: 457 morti di Covid-19 per un totale di 107.256 vittime dall’inizio dell’epidemia.

FARMACI ANTI-COVID/ Invermectina e Indolo-3 Carbinolo? Uno studio svela l'efficacia

Ancora in crescita il dato degli attuali positivi, +3.753 per un totale di oltre 566 mila persone, mentre resta stabile al 6,8% il tasso di positività. Passando ai dati delle varie regioni, la più colpita si conferma la Lombardia con oltre 5 mila nuovi infettati, seguita da Emilia-Romagna (2.391), Puglia (2.162) e Piemonte (2.117). Nessuna regione italiana è rimasta a quota zero decessi. Passando alla situazione negli ospedali italiani, c’è da registrare un nuovo aumento di ricoverati: +8 pazienti in terapia intensiva e +48 pazienti negli altri reparti Covid.

Crisanti: “Anticorpi covid durano fra i 9 e i 10 mesi”/ Lo studio sui tamponi di Vo'

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus Italia, arrivano degli importanti aggiornamenti sulla scuola. Intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo decreto Covid, il premier Mario Draghi ha annunciato la riapertura degli istituti anche in zona rossa fino alla prima media. Intervistato dal Corriere della Sera, Silvio Brusaferro ha sottolineato che l’educazione è sempre stata la priorità: «In questa fase la curva dell’epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la scuola. Continuiamo così per guadagnare altri spazi». Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha aggiunto: «Gli studi ci dicono che sono importanti le misure di prevenzione nella didattica in presenza e che per evitare l’aumento dell’incidenza serve uno stretto controllo sulle attività che girano attorno alla scuola, prima e dopo».

Barrette Cereal Bio: 2 lotti ritirati/ Ministero salute: “Troppo ossido di etilene”

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: I DATI DI IERI





© RIPRODUZIONE RISERVATA