Bollettino coronavirus Italia 28 ottobre/ “Presto nuove ondate e saliranno infezioni”

Bollettino coronavirus Italia: i numeri di ieri

In attesa del bollettino Coronavirus di oggi in Italia, che sarà pubblicato dal Ministero della Salute nel pomeriggio di oggi, andiamo a vedere i dati di ieri. Nelle 24 ore precedenti al report sono stati registrati 31.760 nuovi contagiati su 205.738 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Leggermente in calo la percentuale di casi positivi sui test effettuati: dal 16,2% di mercoledì al 15,4% di ieri, giovedì 27 ottobre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 27 OTTOBRE 2022/ +26 morti, tasso positività 16,8%

Il bollettino coronavirus Italia di ieri segnala 94 nuovi decessi che portano il totale a 178.940 vittime di Covid-19 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 14.028 in meno. I guariti salgono a 22.812.006. C’è inoltre un calo di ricoverati negli ospedali italiani: -4 pazienti in terapia intensiva (223) e -138 pazienti negli altri reparti (6.881).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 27 OTTOBRE/ +94 morti, -142 ricoverati

Il virologo: “Presto un aumento dei casi”

Il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, ha parlato all’Adnkronos salute della situazione del Covid in Italia: “Nel nostro Paese ci sono temperature anomale, non è l’ottobre che conosciamo almeno al Nord. Sars-CoV-2, per tanti motivi, è suscettibile a questo tipo di clima ma di sicuro non guarda il calendario. Quando arriverà l’inverno e il calo termico ci saranno nuove ondate e riprenderanno a salire le infezioni. Ma sull’allarme lanciato oggi dall’Agenzia europea del farmaco Ema”. Direi che può esserci una preoccupazione ma sappiamo cosa è accaduto in altri paesi dove le varianti e sottovarianti di Omicron sono già arrivate, ovvero un picco di contagi ma non di malattia grave”.

Bollettino vaccini Covid oggi 27 ottobre/ Allarme Ema: "nuova ondata in arrivo"

Parlando di varianti, secondo l’esperto: “Omicron si evolve e in questo ‘lavoro’ mantiene le mutazioni efficaci dal punto di vista del virus. Quindi è chiaro che avremo sempre a che fare con varianti più performanti, è una sorta di scala a step che il virus sta compiendo per raggiungere gli stadi più alti. Mantiene il meglio e in questo affinamento si riduce l’efficacia dei monoclonali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA