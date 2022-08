Bollettino Coronavirus Italia 29 agosto/ Dati Min. Salute: tasso di positività al 15%

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia di oggi, lunedì 29 agosto 2022, che, per mezzo dei dati diffusi dal Ministero della Salute, consentirà di disporre di una panoramica aggiornata circa la pandemia di Covid-19, con particolare riferimento ai nuovi casi di contagio e alla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali di tutta Italia. In particolare, stando a quanto comunicato nelle scorse ore dal dicastero romano, sono stati 17.647 i casi rilevati, a fronte di 117.767 tamponi processati, fra molecolari e antigenici, per un tasso di positività che è salito al 15%.

Per quanto riguarda i morti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 41 decessi, che portano il totale dall’avvento del virus sul suolo nazionale a quota 175.347. 20.287 i nuovi guariti, mentre negli ospedali le persone ricoverate in aree mediche Covid sono 5.628 (-40) e in terapia intensiva 229 (+2), fra cui si annoverano 11 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE PAROLE DI ALESSANDRO MIANI (SIMA)

In attesa di conoscere il bollettino Coronavirus Italia di oggi, passiamo ad analizzare le parole pronunciate da Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), in riferimento al ritorno in classe degli studenti italiani: “In tema di scuole e Covid è un vero e proprio caos in Italia, con la responsabilità della gestione dei contagi scaricata sulle spalle di presidi e personale scolastico. Le nuove indicazioni fornite dal Ministero non sembrano adatte a gestire correttamente l’emergenza Covid all’interno delle aule scolastiche. È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità, ma non si capisce chi debba stabilire i sintomi e sulla base di quale parametri. Viene poi lasciata alla totale discrezionalità dei singoli l’adozione di strumenti di protezione, e dovranno essere presidi e personale scolastico, che non hanno alcuna competenza medica, a capire se una sintomatologia sia o meno compatibile con il Covid, e adottare le misure del caso”.

Trattasi, ha concluso Miani, mentre il bollettino Coronavirus Italia ogni giorno registra migliaia di nuovi contagi, di “una situazione di generale incertezza che, alla riapertura degli istituti scolastici, rischia di avere ricadute sul fronte della salute pubblica e sui contagi. Si chiede inoltre ai presidi di intervenire sul risparmio energetico nelle aule e contemporaneamente si dice loro di aprire le finestre come unica misura per areare i locali e quindi mitigare il rischio airborne del virus. Sembra un cortocircuito istituzionale in cui si indicano strategie opposte per contenere i consumi di energia e al tempo stesso aumentarli”.











