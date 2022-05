Bollettino Coronavirus Italia 29 maggio 2022/ Dati Min. Salute: positività al 9,4%

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 29 maggio 2022, che nel pomeriggio fornirà una panoramica completa circa l’andamento della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, analizzato per mezzo dei dati diffusi dal Ministero della Salute. In particolare, sarà interessante osservare i numeri relativi ai nuovi casi di positività rilevati e alla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali, tenendo a mente che le statistiche del fine settimana sono sempre tendenti al ribasso rispetto ai giorni feriali.

Dando uno sguardo al bollettino Coronavirus Italia di ieri, scopriamo che il tasso di positività è arrivato al 9,4%, mostrando una crescita dello 0,2 per cento rispetto al giorno antecedente. Sono stati in tutto 18.255 i contagiati, a fronte di 193.183 tamponi processati fra molecolari e antigenici. Quindi, i casi certificati nel complesso dall’inizio della pandemia sono 17.373.741. Per quanto riguarda invece i morti, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 66, per un totale di 166.542 vittime. Invece, i guariti sono 35.927, per un totale di 16.485.624 dagli esordi dell’emergenza sanitaria. Capitolo ospedali: i ricoverati in aree mediche Covid sono 5.348 (-210), mentre i malati in terapia intensiva sono 250 (-2), con 14 ingressi ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 29 MAGGIO 2022: L’APPELLO DEL MINISTERO DELLA SALUTE ALLA QUARTA DOSE

In attesa di scoprire il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 29 maggio 2022, riportiamo di seguito l’appello diffuso attraverso i social media dal Ministero della Salute circa l’importanza delle vaccinazioni anti-Covid, soprattutto della quarta dose: “Il virus SARS-CoV-2 non va in vacanza. Il vaccino anti Covid-19 è lo strumento più efficace per evitare forme gravi e ricoveri in terapia intensiva. La quarta dose protegge la tua estate. #Restatevaccinati #COVID19”.

Questo è il tweet del Ministero della Salute, che accompagna una locandina in cui si ricorda che la quarta dose è raccomandata per tutte le persone di 80 anni e più, per gli ospiti delle Rsa e per le persone di 60 anni e più con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

Il virus SARS-CoV-2 non va in vacanza.

🩹Il vaccino anti Covid-19 è lo strumento più efficace per evitare forme gravi e ricoveri in terapia intensiva.

La quarta dose protegge la tua estate.#Restatevaccinati #COVID19 — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) May 28, 2022













