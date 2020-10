Bollettino coronavirus Italia 29 ottobre/ Dati Min. Salute “morti 50% malati over 70”

Nella giornata del terribile attentato islamista a Nizza il tema del coronavirus forse per la prima volta in Italia da mesi non è il principale, ma non per questo politica e autorità sanitarie non vivono ore di tensione per le possibili prossime scelte da prendersi. Dopo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute diffuso ieri, l’emergenza sanitaria in Italia si fa pressante e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte stamane alla Camera giustificava così la stretta del Dpcm «La scelta così radicale e dolorosa sulle chiusure disposte dall’ultimo Dpcm non deriva dal mancato rispetto delle misure di sicurezza, ma è finalizzata a ridurre, in presenza di un contagio esponenziale, senza che possano identificarsi precisi e circoscrivibili focolai, le occasioni di socialità e relazione, soprattuto in quei contesti in cui è più facile che venga abbassata la guardia». 24.991 nuovi contagi ieri, con purtroppo 205 morti totali, 3416 nuovi guariti e 21.367 casi stretti di infezione nelle ultime 24 ore: al momento in Italia sono positivi al Covid 276.457 persone, con 259.940 in isolamento domiciliare, 1.536 terapie intensive occupate (+125) e 14.981 ricoverati con sintomi (+1026).

CORONAVIRUS ITALIA: L’APPELLO DEL PROF. REMUZZI

Ieri il tasso di positività al Covid in Italia è rimasto tutto sommato stabile al 12,06% ma sono stati fatti 198.952 tamponi, record assoluto dall’inizio dell’emergenza: in attesa dei nuovi dati oggi nel bollettino coronavirus diffuso dal Ministero della Salute assieme all’Iss, sono ancora le discussioni sul lockdown a tenere banco dopo l’annuncio di Francia e Germania per nuovi confinamenti “light” per tutto il mese di novembre. Intervistato oggi da Rai Radio1, il professor Giuseppe Remuzzi (direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs) lancia un appello al Governo Conte per l’emergenza sanitaria: «E’ importante che le persone con più di 70 anni sappiano che, se si ammalano di Covid-19 e per caso dovessero arrivare in rianimazione, uno su due morirà. Questa è l’informazione importante che dobbiamo dare” per invitare gli anziani a proteggersi». In merito al lockdown, per Remuzzi non deve essere questa la linea da portare avanti ma la prevenzione costante che non è stata fatta negli 8 mesi precedenti: «Credo poco a lockdown e a tutte queste cose – rilancia – Credo invece in un coinvolgimento delle persone più a rischio, perché sappiano i comportamenti che devono tenere. Chi non vuole avere nessun problema stia a casa, ma deve essere una decisione sua. Invece chi pensa di avere una vita attiva a cui non può rinunciare, deve sapere che negli ambienti che frequenta rischia di ammalarsi e che, se dovesse andare in ospedale e star male, ha molte più probabilità di morire».



