Bollettino coronavirus Italia 3 aprile/ Dati Min. Salute: tasso positività al 6,6%

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus Italia di oggi, sabato 3 aprile 2021, con i dati del Ministero della Salute sull’emergenza sanitaria. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 21.932 nuovi casi positivi su oltre 331 mila tamponi processati: il tasso di positività è rimasto stabile al 6,6%. Purtroppo resta alto il numero di decessi: +481 morti per un totale di 110.328 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’epidemia.

Come reso noto dal bollettino coronavirus Italia, il conto degli attuali positivi è salito a 565.295 – +1.816 rispetto a giovedì – mentre per quanto riguarda i ricoveri non arrivano buone notizie per le terapie intensive: +23 pazienti per un totale di 3.704. In ribasso gli altri reparti Covid: -245 pazienti per un totale di 28.704 ricoverati. Infine, capitolo vaccini: le dosi somministrate sono oltre 10,5 milioni. 3,3 milioni le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose.

In attesa del bollettino coronavirus Italia di oggi, registriamo importanti dichiarazioni del commissario straordinario all’emergenza, il generale Paolo Figliuolo. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, ha spiegato che il mese d’aprile sarà cruciale per la campagna vaccinale: «Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna». Prima gli anziani, poi i vulnerabili, la tabella di marcia è chiara, mentre sul ruolo delle Regioni ha rimarcato: «Questo atteggiamento deve scomparire, perché il piano è molto chiaro. C’è una tabella di priorità. Non ci sono più margini: se abusi ci sono, sono voluti». Sul tema di riaperture, invece, si registrano nuove dichiarazioni di Matteo Salvini: il segretario federale della Lega ha raccontato al Corriere di aver chiesto un incontro a Draghi, sottolineando che «l’asse con Draghi è ferreo, lui dice che si riaprirà sulla base della scienza e dei dati medici. E io sono d’accordo. Ma siccome ci sono intere regioni in cui la situazione per fortuna è più tranquilla, aggiungo che il riaprire in questi territori non è un capriccio di Salvini, ma la risposta a un’emergenza economica drammatica».

